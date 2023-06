Taktiku netreba vymýšľať, hovorí Sagan. Chce v Tlmačoch obhájiť titul

Levice 24. júna (TASR) - Peter Sagan chce v nedeľu obhájiť titul v pretekoch s hromadným štartom na spoločných majstrovstvách Slovenska a Česka v cyklistike a ukončiť ročné čakanie na víťazstvo. Naposledy sa z neho tešil vlani na národnom šampionáte, keď získal celkovo deviaty titul. Ďalšie triumfy by rád pridal na svojej poslednej Tour de France i vo zvyšku záverečnej sezóny medzi profesionálmi. Tú už ukončí na horskom bicykli v snahe kvalifikovať sa na budúcoročnú olympiádu v Paríži.



Tridsaťtriročného Sagana a ďalších pretekárov čaká v nedeľu sedem okruhov dlhých 32,8 km so štartom a cieľom v Tlmačoch. "Po dlhej dobe som na Slovensku, aby som mohol obhajovať titul majstra Slovenska. Predtým som nejakú podporu, keď jazdili brat, Mišo Kolár, Erik Baška. Teraz som na to sám, tak uvidíme, ako sa mi to podarí. Netreba vymýšľať nejakú taktiku. Treba si ustrážiť Slovákov a zároveň ušetriť čo najviac síl do záveru. Je náročné povedať, kto bude najväčší súper, pretože niektoré tímy majú značnú prevahu v počte pretekárov a tým, že je to spojené aj s Čechmi, bude ťažké kontrolovať preteky. Ale myslím, že najväčší súper bude Matúš Štoček, no uvidíme, ako sa to vyvinie," povedal Sagan na tlačovej konferencii v predvečer pretekov.



Sagan vlani na "majstráku" zaknihoval 121. víťazstvo v kariére a v nedeľu by rád pridal ďalšie: "Motivovaný som, počas všetkých tých rokov som nastavil latku dosť vysoko. Ako však roky pribúdajú, tak je ťažšie vyhrávať. Tým nechcem povedať, že som starý, ale myslím si, že to najlepšie je už za mnou. Aj ja si to chcem už viac užívať a preto je najlepší čas skončiť ako profesionál."



Trojnásobný majster sveta oznámil na začiatku tejto sezóny, že bude jeho posledná na ceste. Na budúci rok by sa chcel predstaviť na olympiáde v Paríži na horskom bicykli. "Oznámil som to na začiatku sezóny hlavne kvôli divákom a mojim fanúšikom, aby ma mohli podporiť. Priorít v nej mám viac. Teraz sme tu a priorita je pokúsiť sa získať titul majstra SR. Potom odjazdiť čo najlepšie na Tour de France, dôjsť do Paríža a najlepšie bez zranení. Následne sa pripraviť na cestný ´majstrák´ sveta. A potom na záver sú horské bicykle. Budem sa snažiť zajazdiť čo najlepšie, pretože by som sa chcel nominovať na ďalšiu olympiádu. Bude to dosť náročné po technickej aj psychickej stránke, ale určite by ma potešilo, keby sa mi podarilo dostať na OH," uviedol.



Už týždeň po domácom šampionáte ho čaká posledná Tour v kariére. Počas nej si na slávnych pretekoch pripísal dvanásť etapových vavrínov a rekordných sedem zelených dresov. "Pokúsim sa ojazdiť ju čo najlepšie a získať víťazstvo v nejakej etape, keď sa bude dať. Tento rok je za posledné roky jedna z najťažších trás a šprintérom budú vyhovovať možno len tri, štyri etapy. Ostaté sú dosť vrchárske, takže je teraz ťažké hovoriť, čo sa tam bude dať robiť. Neviem povedať, či bude emotívnejšia, ale som rád, že to bude poslednýkrát, lebo Tour sú najväčšie a zároveň asi aj najnáročnejšie preteky celej sezóny, na ktoré sa človek pripravuje niekoľko mesiacov a je tam aj najviac stresu. Najviac som si užil prvú Tour, ktorú som išiel," uviedol.



Sagan povedal, že ešte nevie, či sa predstaví na domácom etapáku Okolo Slovenska, záležať to bude od rozhodnutia tímu. Určite však bude štartovať na majstrovstvách sveta a potom sa chce venovať príprave na svetový šampionát. V polovici svojej poslednej sezóny už trochu aj bilancuje úspešnú kariéru. "Nikdy v živote som si nemyslel, že sa môžem dostať do World Tour pelotónu, nikdy v živote by som nepovedal, že môžem vyhrať MS. Nikdy neviete, čo všetko s týmito výsledkami príde. Už som aj rád, že sa to končí," zavtipkoval, no vzápätí dodal. "Ale nie, ja som za celú kariéru vďačný. To, čo som mohol zažiť, prežiť a čo som všetko mohol vyhrať s podporou mojej rodiny a mojich priateľov, ktorí ma podporovali od mala," dodal.