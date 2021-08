Talachadze získal po troch rekordoch zlato nad 109 kg

muži - nad 109 kg:



1. Laša Talachadze (Gruz.) 488 kg (trh 223 kg+nadhod 265 kg) - svetové rekordy

2. Ali Davoudi (Irán) 441 (200+241) kg

3. Man Asaad (Sýr.) 424 kg (190+234)

4. Hodžamuhammet Tojčjev (Turkm.) 414 kg (184+230)

5. David Andrew Liti (N.Zél.) 414 kg (178+236)

6. Enzo Kofi Kuworge (Hol.) 409 kg (175+234)



Tokio 4. augusta (TASR) - Gruzínsky vzpierač Laša Talachadze získal zlato na OH 2020 v Tokiu v kategórii nad 109 kg po tom, čo vytvoril svetové rekordy v trhu (223 kg), nadhode (265 kg) aj v dvojboji (488 kg). Na striebornej pozícii sa umiestnil Iránec Ali Davoudi, tretí skončil Man Asaad zo Sýrie.Pre 27-ročného Gruzínca to bolo druhé zlato v druhom štarte na OH. Pred piatimi rokmi v Riu triumfoval v kategórii nad 105 kg.Talachadze vylepšil v Tokiu vlastné svetové rekordy. Doterajšie maximum v trhu (222 kg) a dvojboji (485 kg) vytvoril na aprílových ME v Moskve, v nadhode bol rekordný na MS 2019.