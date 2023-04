Talbot nebude pokračovať v Ottawe, otázna je budúcnosť DeBrincata

Ottawa 18. apríla (TASR) - Kanadský hokejový brankár Cam Talbot nebude po vypršaní zmluvy pokračovať ďalej v Ottawe. Senators potvrdili, že s 35-ročným brankárom nepredĺžia spoluprácu. Informoval o tom generálny manažér klubu NHL Pierre Dorion.



Ten ponúkol Talbotovi ročný kontrakt, ale hráč žiadal dvojročný. Ponuku odmietol a po jednej sezóne v hlavnom meste Kanady sa tak stane v lete neobmedzeným voľným hráčom. Talbot si v 36 stretnutiach v drese Ottawy pripísal 17 víťazstiev, pričom dosiahol úspešnosť zásahov 89,8 percenta a priemer 2,93 inkasovaného gólu na zápas. "Sens" ho získali vlani z Minnesoty výmenou za švédskeho brankára Filipa Gustavssona.



Kanadský klub by si rád udržal útočníka Alexa DeBrincata, ktorému sa takisto končí kontrakt a môže sa stať obmedzeným voľným hráčom. Senators už avizovali, že ak by sa nedohodli s dvojnásobným 40-gólovým strelcom na dlhodobej zmluve, sú ochotní mu dať aj kvalifikovanú ponuku vo výške 9 miliónov dolárov, aby si udržali na neho práva. Podľa novinára Brucea Garriocha z denníka Ottawa Sun však DeBrincat nemá záujem predĺžiť spoluprácu, v tom prípade by "senátori" boli nútení amerického krídelníka vymeniť. Dvadsaťpäťročný DeBrincat prišiel do Ottawy pred sezónou z Chicaga, v 82 zápasoch základnej časti nazbieral 66 bodov za 27 gólov a 39 asistencií.



Ottawa nepostúpila v tejto sezóne do play off, v tabuľke Východnej konferencie ju od pozície s druhou voľnou kartou delilo šesť bodov.