Talbot shutoutom napodobnil Haláka, padol rekordný počet gólov

New York 5. novembra (TASR) - S výnimkou Anaheimu a New Jersey sa v 15-zápasovom programe hokejovej NHL predstavili v noci na nedeľu všetky tímy. Padol v nich rekordný počet 114 gólov, z toho dva dali Slováci, štyria hráči zaznamenali hetrik a "žraloci" zo San Jose dostali druhýkrát za sebou desať gólov. Brankár Cam Talbot zaznamenal shutout, ktorým napodobnil Jaroslava Haláka.



Doteraz najviac gólov počas jedného dňa v NHL padlo 29. apríla 2022, keď ich diváci videli 104. Priemer gólov na zápas bol 7,6, najviac k rekordu prispeli hráči Pittsburghu, ktorí vyhrali v San Jose 10:2.



Kapitán Penguins Sidney Crosby nastúpil na jubilejný 1200. zápas, v ktorom zaznamenal asistenciu. Do štatistík sa v San Jose zapísali aj Jevgenij Malkin (1+0) a Kris Letang (0+1), toto trio bodovalo v jednom zápase 222. krát v histórii. Dve asistencie nazbieral bývalý obranca Sharks Erik Karlsson.



Piaty hetrik v kariére zaznamenal Ryan O’Reilly a pomohol Nashvillu k víťazstvu 5:2 nad Edmontonom, tretíkrát sa hetrikom v NHL blysol švajčiarsky útočník Winnipegu Nino Niederreiter, Jets vyhrali v Arizone 5:3.



Trojgólový večer zažil aj Brayden Point, ktorý nazbieral v drese Tampy Bay štyri body (3+1) pri víťazstve 6:4 v Ottawe. Bol to jeho druhý hetrik v kariére, prvý od 15. novembra 2018. Štvrtýkrát v kariére nazbieral päť bodov v jednom zápase Nikita Kučerov (1+4) a dostal sa na čelo klubovej histórie pred Vincenta Lecavaliera, ktorý päť bodov získal trikrát.



Tretí hetrik v sezóne a desiaty v kariére zaznamenal center Toronta Auston Matthews, ale Maple Leafs prehrali s Buffalom 4:6. S 11 gólmi je Matthews najlepší strelec NHL, v počte presilovkových zásahov (80) prekonal Wendela Clarka a dostal sa na štvrté miesto klubovej histórie.



Skvelú formu na súperových klziskách potvrdili “králi” z Los Angeles. Vo Philadelphii vyhrali 5:0 a natiahli víťaznú sériu vonku od začiatku sezóny na šesť zápasov. Naposledy začali šiestimi víťazstvami vonku Toronto a Nashville v sezóne 2018-2019. Brankár Cam Talbot chytil 24 striel a stal sa piatym brankárom, ktorý zaznamenal shutout v šiestich rôznych tímoch NHL (New York Rangers, Edmonton Oilers, Calgary Flames, Minnesota Wild, Ottawa Senators, LA Kings). Pred ním to dokázali Sean Burke (7), Lorne Chabot (6), Dwayne Roloson (6) a Jaroslav Halák (6).



Prvýkrát v sezóne po desiatich zápasoch vyšiel bodovo naprázdno Boston, ktorý prehral v Detroite 4:5. Šesťzápasovú víťaznú ukončili New York Rangers. Na ľade Minnesoty viedli 3:0, ale napokon prehrali 4:5 po nájazdoch.



Obhajcovia Stanley Cupu z Vegas natiahli bodovú sériu od začiatku sezóny na 12 zápasov, keď šampiónov z roku 2022 Colorado deklasovali doma 7:0. Brankár Adin Hill chytil 41 striel, Mark Stone sa stal prvým hráčom v histórii Golden Knights, ktorý strelil dva góly v oslabení v jednom zápase.



Matthew Tkachuk skóroval pri prehre Floridy v Chicagu (2:5) a zaznamenal 500. bod v NHL. Na túto métu sa dostal aj jeho otec Keith, Tkachukovci sa stal stali ôsmou dvojičkou otec - syn s minimálne 500 bodmi v NHL. Pred nimi to dosiahli Nick a Mike Folignovci, Sam a Dave Gagnerovci, Mark a Gordie Howeovci, Brett a Bobby Hullovci, Zach a J.P. Pariseovci, Paul a Peter Šťastní a Alexander a Thomas Steenovci.



Jedenástu prehru od začiatku sezóny utrpeli hráči San Jose a vyrovnali negatívny rekord New York Rangersu (1943) a Arizony Coyotes (2017 a 2021). Sharks prehrali s Pittsburghom 2:10 a v druhom zápase za sebou inkasovali 10 gólov (v noci na piatok prehrali 1:10 s Vancouverom). Naposledy dostali dvakrát za sebou 10 gólov hokejisti Bostonu Bruins v roku 1965.