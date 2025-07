Talentovaný brankár Heerkens prestúpil zo Sparty Praha do Ajaxu

Amsterdam 28. júla (TASR) - Holandský futbalový brankár Joeri Heerkens prestúpil zo Sparty Praha do Ajaxu Amsterdam. Devätnásťročný český rodák sa upísal účastníkovi Eredivisie na päť rokov, klub o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.



Heerkensov prestup prinesie Sparte dva milióny eur a ďalších 1,5 milióna v prípadných bonusoch. Mladý brankár bude v Ajaxe kryť chrbát jednotke, Čechovi Vítězslavovi Jarošovi, ktorý je v Amsterdame na hosťovaní z Liverpoolu. Na uplynulom európskom šampionáte do 19 rokov bol súčasťou víťazného tímu Oranjes, vo finále proti Španielom si pripísal čisté konto. „Eredivisie je logickým krokom. Prestup z českej do jednej z top 5 líg by bol asi už príliš. Nevyberám si totiž len klub, musím sa pozerať aj na svoju budúcnosť,“ povedal Heerkens pre web Ajaxu.