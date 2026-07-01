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Talentovaný Meichtry sa sťahuje z FC Thun do talianskeho Janova
Thun vo vyjadrení uviedol, že predaj hráča je potvrdením filozofie klubu vychovávať mladé talenty.
Autor TASR
Janov 1. júla (TASR) - Šokujúceho víťaza švajčiarskej futbalovej najvyššej súťaže FC Thun opúšťa po trénerovi Maurovi Lustrinellim aj najväčší talent Ethan Meichtry. Mládežnícky reprezentant Švajčiarska podpísal viacročnú zmluvu s talianskym Janovom.
Kluby neinformovali o presnej prestupovej čiastke, no podľa agentúry AP sa suma pohybovala na hranici štyroch miliónov eur. Thun vo vyjadrení uviedol, že predaj hráča je potvrdením filozofie klubu vychovávať mladé talenty. Stredopoliar Meichtry, ktorý oslávi budúci týždeň 21. narodeniny, strelil v uplynulom ročníku tamojšej súťaže osem gólov. Nováčik medzi švajčiarskou elitou senzačne získal premiérový titul vo svojej 128-ročnej histórii.
Lustrinelli sa potom stal novým trénerom účastníka nemeckej Bundesligy Unionu Berlín a nahradil ho Gian-Luca Privitelli. Thun si titulom vybojoval miestenku v druhom predkole Ligy majstrov, kde ho čaká náročný test v podobe chorvátskeho Dinama Záhreb.
Kluby neinformovali o presnej prestupovej čiastke, no podľa agentúry AP sa suma pohybovala na hranici štyroch miliónov eur. Thun vo vyjadrení uviedol, že predaj hráča je potvrdením filozofie klubu vychovávať mladé talenty. Stredopoliar Meichtry, ktorý oslávi budúci týždeň 21. narodeniny, strelil v uplynulom ročníku tamojšej súťaže osem gólov. Nováčik medzi švajčiarskou elitou senzačne získal premiérový titul vo svojej 128-ročnej histórii.
Lustrinelli sa potom stal novým trénerom účastníka nemeckej Bundesligy Unionu Berlín a nahradil ho Gian-Luca Privitelli. Thun si titulom vybojoval miestenku v druhom predkole Ligy majstrov, kde ho čaká náročný test v podobe chorvátskeho Dinama Záhreb.