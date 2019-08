Talian Dainese triumfoval v cyklistických pretekoch mužov do 23 rokov

ME 2019 v cestnej cyklistike - preteky s hromadným štartom



muži do 23 rokov (138 km): 1. Alberto Dainese (Tal.) 3:08:53 h, 2. Niklas Larsen (Dán.), 3. Rait Ärm (Est.), 4. Stanislaw Aniolkowski (Poľ.), 5. Nils Eekhoff (Hol.), 6. Gerben Thijssen (Belg.), 7. Stefan Bissegger (Švajč.), 8. Robin Froidevaux (Švajč.), 9. Michele Gazzoli (Tal.), 10. Matthew Walls (V.Brit.) vśetci čas ako víťaz

Alkmaar 10. augusta (TASR) - Talian Alberto Dainese triumfoval na cyklistických ME v Alkmaare v pretekoch mužov do 23 rokov s hromadným štartom. Na 138 km dlhej rovinatej trati sa presadil v záverečnom špurte pred Niklasom Larsenom z Dánska, tretí skončil Estónec Rait Ärm.Na štarte bola aj šestica slovenských reprezentantov - Samuel Oros, Martin Vlčák, Matúš Štoček, Adam Foltán, Lukáš Kubiš a Andrej Líška. Ani jeden z nich ale do cieľa neprišiel.citoval špecializovaný portál cycling-info.sk šéfa slovenskej reprezentácie do 23 rokov Michala Clementisa.dodal Clementis pre cycling-info.sk.