Talian Deromedis získal zlato v skikrose

Talian Simone Deromedis oslavuje po súťaži vo finále mužského skikrosu na zimných olympijských hrách 2026 v Livigne v Taliansku v sobotu 21. februára 2026. Foto: TASR/AP

Deromedis sa najlepšie vysporiadal s náročnými podmienkami, základom jeho zlatej jazdy vo finále bol vynikajúci štart, po ktorom sa výrazne vzdialil konkurentom.

Autor TASR
Livigno 21. februára (TASR) - Taliansky lyžiar Simone Deromedis triumfoval na zimných olympijských hrách 2026 v skikrose. Na druhom mieste finišoval jeho krajan Federico Tomasoni a tretieho klasifikovali Švajčiara Alexa Fivu.

Deromedis sa najlepšie vysporiadal s náročnými podmienkami, základom jeho zlatej jazdy vo finále bol vynikajúci štart, po ktorom sa výrazne vzdialil konkurentom. Aj keď mu v koncovke dochádzali sily, tak si prvé miesto nenechal vziať. Domácu radosť potvrdil jeho krajan Tomasoni, vo fotofiniši tesne zdolal Fivu. Pre 25-ročného Deromedisa je to prvá medaila zo ZOH, z rovnakej disciplíny má zlato z majstrovstiev sveta 2023.

Obhajca zlata zo ZOH 2022 Švajčiar Ryan Regez doplatil na semifinálovú jazdu, v ktorej urobil nedovolený manéver na Nemca Tima Hroneka a rozhodcovia ho v cieli napokon potrestali neúčasťou v malom finále.

ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo - akrobatické lyžovanie:

muži - skikros: veľké finále: 1. Simone Deromedis, 2. Federico Tomasoni (obaja Tal.), 3. Alex Fiva (Švaj.), 4. Satoši Furuno (Jap.), malé finále: 5. Terence Tchiknavorian (Fr.), 6. Tim Hronek, 7. Florian Wilmsmann (obaja Nem.), 8. Ryan Regez (Švaj.)
