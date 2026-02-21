< sekcia Šport
Talian Deromedis získal zlato v skikrose
Autor TASR
Livigno 21. februára (TASR) - Taliansky lyžiar Simone Deromedis triumfoval na zimných olympijských hrách 2026 v skikrose. Na druhom mieste finišoval jeho krajan Federico Tomasoni a tretieho klasifikovali Švajčiara Alexa Fivu.
Deromedis sa najlepšie vysporiadal s náročnými podmienkami, základom jeho zlatej jazdy vo finále bol vynikajúci štart, po ktorom sa výrazne vzdialil konkurentom. Aj keď mu v koncovke dochádzali sily, tak si prvé miesto nenechal vziať. Domácu radosť potvrdil jeho krajan Tomasoni, vo fotofiniši tesne zdolal Fivu. Pre 25-ročného Deromedisa je to prvá medaila zo ZOH, z rovnakej disciplíny má zlato z majstrovstiev sveta 2023.
Obhajca zlata zo ZOH 2022 Švajčiar Ryan Regez doplatil na semifinálovú jazdu, v ktorej urobil nedovolený manéver na Nemca Tima Hroneka a rozhodcovia ho v cieli napokon potrestali neúčasťou v malom finále.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo - akrobatické lyžovanie:
muži - skikros: veľké finále: 1. Simone Deromedis, 2. Federico Tomasoni (obaja Tal.), 3. Alex Fiva (Švaj.), 4. Satoši Furuno (Jap.), malé finále: 5. Terence Tchiknavorian (Fr.), 6. Tim Hronek, 7. Florian Wilmsmann (obaja Nem.), 8. Ryan Regez (Švaj.)
