< sekcia Šport
Talian Paris zvíťazil po zjazde aj v záverečnom super-G sezóny
Dvadsaťosemročný Švajčiar si v predstihu vybojoval malý krištáľový glóbus, super-G ovládol štvrtý rok po sebe.
Autor TASR
Kvitfjell 22. marca (TASR) - Víťazom záverečného super-G v sezóne 2025/2026 Svetového pohára v alpskom lyžovaní sa stal Talian Dominik Paris. Druhý finišoval Rakúšan Vincent Kriechmayr (+0,07 s) a na treťom mieste klasifikovali v nórskom Kvitfjelli jeho krajana Raphaela Haasera (+0,38). Už istý víťaz tejto disciplíny a celkového poradia SP Švajčiar Marco Odermatt skončil na delenom 19. priečke.
Dvadsaťosemročný Švajčiar si v predstihu vybojoval malý krištáľový glóbus, super-G ovládol štvrtý rok po sebe. Odermatt má aktuálne na konte celkovo 16 glóbusov, svoju zbierku ešte môže rozšíriť o triumf v obrovskom slalome, kde je na priebežnej prvej priečke. Reprezentant Švajčiarska dlhodobo potvrdzuje lyžiarsku všestrannosť, v super-G si v tejto sezóne zaknihoval dve prvenstvá - v Copper Mountain a Kitzbüheli. „Tento glóbus si určite užijem o niekoľko hodín. Obvykle je oveľa lepšie, keď dokážete získať ďalší glóbus po dobrom výkone. Teraz to bol jeden z mojich najhorších výkonov za posledné roky. Emócie sa však postupne dostavia. Z tejto sezóny si najviac budem pamätať triumf v Kitzbüheli, z môjho pohľadu je to najväčšie super-G sezóny. Vyhrať tam druhý po rok bolo skutočne skvelé, bolo tam množstvo emócií. Tiež pamätná bude moja prvá super-G medaila na zimných olympijských hrách. Do dnešného dňa to bola konzistentná sezóna z pohľadu super-G,“ vyjadril sa Odermatt v televíznom rozhovore.
Parisovi vo všeobecnosti vyhovuje zjazdovka v Nórsku, nadviazal totiž na nej na sobotňajšie víťazstvo v zjazde. V super-G si zaknihoval prvý tohtosezónny úspech a obhájil tak najvyšší stupienok v tejto disciplíne spred roka. Vo svojej jazde neurobil výraznejšiu chybu a napokon si dobrou koncovkou vyjazdil prvenstvo na záver sezóny.
Na programe SP v sezóne 2025/2026 sú ešte dve disciplíny, v rovnakom stredisku sa uskutoční v utorok 24. marca od 9.30 h záverečný obrovský slalom a program aktuálneho ročníka sa uzatvorí o deň neskôr od 10.30 h slalomom.
Dvadsaťosemročný Švajčiar si v predstihu vybojoval malý krištáľový glóbus, super-G ovládol štvrtý rok po sebe. Odermatt má aktuálne na konte celkovo 16 glóbusov, svoju zbierku ešte môže rozšíriť o triumf v obrovskom slalome, kde je na priebežnej prvej priečke. Reprezentant Švajčiarska dlhodobo potvrdzuje lyžiarsku všestrannosť, v super-G si v tejto sezóne zaknihoval dve prvenstvá - v Copper Mountain a Kitzbüheli. „Tento glóbus si určite užijem o niekoľko hodín. Obvykle je oveľa lepšie, keď dokážete získať ďalší glóbus po dobrom výkone. Teraz to bol jeden z mojich najhorších výkonov za posledné roky. Emócie sa však postupne dostavia. Z tejto sezóny si najviac budem pamätať triumf v Kitzbüheli, z môjho pohľadu je to najväčšie super-G sezóny. Vyhrať tam druhý po rok bolo skutočne skvelé, bolo tam množstvo emócií. Tiež pamätná bude moja prvá super-G medaila na zimných olympijských hrách. Do dnešného dňa to bola konzistentná sezóna z pohľadu super-G,“ vyjadril sa Odermatt v televíznom rozhovore.
Parisovi vo všeobecnosti vyhovuje zjazdovka v Nórsku, nadviazal totiž na nej na sobotňajšie víťazstvo v zjazde. V super-G si zaknihoval prvý tohtosezónny úspech a obhájil tak najvyšší stupienok v tejto disciplíne spred roka. Vo svojej jazde neurobil výraznejšiu chybu a napokon si dobrou koncovkou vyjazdil prvenstvo na záver sezóny.
Na programe SP v sezóne 2025/2026 sú ešte dve disciplíny, v rovnakom stredisku sa uskutoční v utorok 24. marca od 9.30 h záverečný obrovský slalom a program aktuálneho ročníka sa uzatvorí o deň neskôr od 10.30 h slalomom.
Svetový pohár v nórskom Kvitfjelli - záverečné super-G mužov v sezóne 2025/2026:
1. Dominik Paris (Tal.) 1:26,81 min., 2. Vincent Kriechmayr +0,07 s, 3. Raphael Haaser (obaja Rak.) +0,38, 4. Alexis Mooney (Švaj.) +0,66, 5. Giovanni Franzoni (Tal.) +0,86, 6. Stefan Rogentin (Švaj.) +0,93, 7. Fredrik Möller (Nór.) +1,09, 8. Marco Schwarz (Rak.) +1,25, 9. Mattia Casse (Tal.) +1,42, 10. Franjo von Allmen (Švaj.) +1,73
1. Dominik Paris (Tal.) 1:26,81 min., 2. Vincent Kriechmayr +0,07 s, 3. Raphael Haaser (obaja Rak.) +0,38, 4. Alexis Mooney (Švaj.) +0,66, 5. Giovanni Franzoni (Tal.) +0,86, 6. Stefan Rogentin (Švaj.) +0,93, 7. Fredrik Möller (Nór.) +1,09, 8. Marco Schwarz (Rak.) +1,25, 9. Mattia Casse (Tal.) +1,42, 10. Franjo von Allmen (Švaj.) +1,73
konečné poradie v super-G (po 7 zo 7 pretekov):
1. Marco Odermatt (Švaj.) 425 b, 2. Kriechmayr 347, 3. Haaser 301, 4. Franzoni 285, 5. Paris 257, 6. von Allmen 255, 7. Stefan Babinsky (Rak.) 243, 8. Rogentin 240, 9. Mooney 189, 10. Schwarz 183
priebežné poradie v SP (po 34 z 36 pretekov):
1. Odermatt 1626 b, 2. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) 958, 3. Atle Lie McGrath 844, 4. Henrik Kristoffersen (obaja Nór.) 771, 5. von Allmen 770, 6. Loic Meillard (Švaj.) 763, 7. Kriechmayr 731, 8. Paris 698, 9. Franzoni 663, 10. Timon Haugan 631, ..., 136. Andreas ŽAMPA (SR) 10
1. Marco Odermatt (Švaj.) 425 b, 2. Kriechmayr 347, 3. Haaser 301, 4. Franzoni 285, 5. Paris 257, 6. von Allmen 255, 7. Stefan Babinsky (Rak.) 243, 8. Rogentin 240, 9. Mooney 189, 10. Schwarz 183
priebežné poradie v SP (po 34 z 36 pretekov):
1. Odermatt 1626 b, 2. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) 958, 3. Atle Lie McGrath 844, 4. Henrik Kristoffersen (obaja Nór.) 771, 5. von Allmen 770, 6. Loic Meillard (Švaj.) 763, 7. Kriechmayr 731, 8. Paris 698, 9. Franzoni 663, 10. Timon Haugan 631, ..., 136. Andreas ŽAMPA (SR) 10