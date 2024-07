Talian Tamberi stratil obrúčku počas otváracieho ceremoniálu

Paríž 27. júla (TASR) - Taliansky skokan do výšky Gianmarco Tamberi stratil obrúčku počas otváracieho ceremoniálu OH v Paríži. Tridsaťdvaročný reprezentant bol počas piatkovej plavby na Seine jeden z vlajkonosičov talianskej výpravy.Tamberimu počas ceremoniálu prsteň skĺzol z prsta a spadol do rieky. Obhajca zlatej medaily z Tokia 2020 sa neskôr na sociálnej sieti ospravedlnil svojej manželke Chiare Bontempiovej.citovala z jeho vyjadrenia agentúra DPA.Tamberi sa stal víťazom predchádzajúcich hier po tom, ako sa spoločne s Katarčanom Mutazom Essom Baršimom v boji o najcennejší kov dohodli na spoločnom prvenstve po prekonaní výšky 237 cm a neúspešných pokusoch na 239 cm. Využili vtedy pravidlo, podľa ktorého sa môžu skokani dohodnúť a odmietnuť rozoskakovanie.