Taliani a Francúzi si zaistili postup do štvrťfinále Ligy národov

Liga národov - A-divízia



2. skupina:



Belgicko - Taliansko 0:1 (0:1)



Gól: 11. Tonali







Francúzsko - Izrael 0:0





tabuľka:



1. Taliansko 5 4 1 0 12:5 13*



2. Francúzsko 5 3 1 1 9:5 10*



3. Belgicko 5 1 1 3 6:8 4



4. Izrael 5 0 1 4 4:13 1





*- istý postup do štvrťfinále







B-divízia



2. skupina:



Írsko - Fínsko 1:0 (1:0)



Gól: 45. Ferguson







Grécko - Anglicko 0:3 (0:1)



Góly: 7. Watkins, 78. Vlachodimos (vl.), 83. Jones





tabuľka:



1. Anglicko 5 4 0 1 11:3 12



2. Grécko 5 4 0 1 9:4 12



3. Írsko 5 2 0 3 3:7 6



4. Fínsko 5 0 0 5 2:11 0**





3. skupina:



Kazachstan - Rakúsko 0:2 (0:2)



Góly: 15. Baumgartner, 25. Gregoritsch, ČK: 23. Maročkin (Kaz.)







Slovinsko - Nórsko 1:4 (1:2)



Góly: 21. Šeško (z 11 m) - 4. a 59. Nusa, 45. Haaland, 83. Hauge





tabuľka:



1. Rakúsko 5 3 1 1 13:4 10



2. Nórsko 5 3 1 1 10:7 10



3. Slovinsko 5 2 1 2 6:8 7



4. Kazachstan 5 0 1 4 0:10 1**





**-zostupujúci do C-divízie







C-divízia



4. skupina:



Arménsko - Faerské ostrovy 0:1 (0:1)



Gól: 33. Davidsen (z 11 m)







Severné Macedónsko - Lotyšsko 1:0 (0:0)



Gól: 57. Serafimov





tabuľka:



1. Sev. Macedónsko 5 4 1 0 9:1 13***



2. Faerské ostrovy 5 1 3 1 5:5 6



3. Arménsko 5 1 1 3 6:8 4



4. Lotyšsko 5 1 1 3 3:9 4





***-postupujúci do B-divízie

Bratislava 15. novembra (TASR) - Futbalisti Talianska a Francúzska si vo štvrtkových zápasoch A-divízie Ligy národov zaistili postup do štvrťfinále. Taliani zvíťazili v Belgicku 1:0 a po 5. kole sú naďalej na čele 2. skupiny. Vedú o tri body pred Francúzmi, ktorí napriek výraznej hernej prevahe iba remizovali doma s Izraelom 0:0, no tiež už nemôžu skončiť v tabuľke horšie ako na druhom mieste.Víťazný gól Talianov strelil v 11. minúte Sandro Tonali. Duel v Paríži medzi domácim Francúzskom a Izraelom sa hral za prísnych bezpečnostných opatrení, no napriek tomu došlo k potýčke menšej skupiny priaznivcov oboch tímov. Napätú atmosféru podčiarkol piskot počas izraelskej hymny. Francúzi mali v zápase 70-percentné držanie lopty, vyslali 24 striel, z toho 8 na bránu, no prvýkrát v tohtosezónnej edícii LN nedokázali skórovať. V nedeľu v Miláne sa stretnú v priamom súboji o prvú priečku s "azúrovými".V dueli dvoch najlepších tímov 2. skupiny B-divízie triumfovali Angličania nad domácim Gréckom 3:0, čím mu oplatili prehru 1:2 z prvého vzájomného zápasu. Oba tímy majú po 5. kole po 12 bodov. V prípade rovnosti bodov bude o postavení v tabuľke rozhodovať lepší vzájomný zápas, ktorý vyznieva pre Angličanov.Hráči Rakúska zvíťazili v 3. skupine B-divízie nad domácim Kazachstanom 2:0 a naďalej sú na čele tabuľky. Majú 10 bodov rovnako ako Nóri, no tí majú s Rakúskom horší vzájomný zápas a aj horšie skóre. Nóri vo štvrtok triumfovali na ihrisku Slovinska 4:1.Reprezentanti Faerských ostrovov vyhrali v C-divízii nad domácim Arménskom 1:0. Dosiahli svoju prvú výhru v 4. skupine, v ktorej majú na konte šesť bodov. Jediný gól strelil v 33. minúte z penalty Viljormur Davidsen.