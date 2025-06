Taliani aj Španieli nominovali na ME21 na Slovensku

Nominácia Talianska na ME hráčov do 21 rokov:



brankári: Sebastiano Desplanches (FC Palermo), Jacopo Sassi (FC Crotone), Gioele Zacchi (Latina Calcio)



obrancovia: Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese Calcio), Michael Kayode (FC Brentford), Lorenzo Pirola (FC Olympiakos), Matteo Ruggeri (Atalanta Bergamo), Riccardo Turicchia (Juventus Turín), Mattia Zanotti (FC Lugano)



stredopoliari: Alessandro Bianco (AC Monza), Cesare Casadei (FC Turín), Issa Doumbia (FC Benátky), Giovanni Fabbian (FC Bologna), Jacopo Fazzini (FC Empoli), Cher Ndour (ACF Fiorentina), Niccolo Pisilli (AS Rím), Matteo Prati (Cagliari Calcio)



útočníci: Giuseppe Ambrosino (Frosinone Calcio), Tommaso Baldanzi (AS Rím), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (FC Burnley)

Salas zo Sevilly nefiguruje v konečnej nominácii Španielska



Nominácia Španielska na ME hráčov do 21 rokov:



brankári: Alejandro Iturbe (Atletico Madrid), Aitor Fraga (Real Sociedad), Pablo Cunat (FC Cartagena)



obrancovia: Juanlu Sanchez (FC Sevilla), Marc Pubill (UD Almeria), Cristhian Mosquera (FC Valencia), Juanma Herzog (UD Las Palmas), Rafa Marin (SSC Neapol), Cesar Tarrega (FC Valencia), Hugo Bueno (Feyenoord Rotterdam), Gerard Martin (FC Barcelona)



stredopoliari: Benat Turrientes (Real Sociedad), Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao), Javi Guerra (FC Valencia), Pablo Torre (FC Barcelona), Pablo Marin (Real Sociedad)



útočníci: Alberto Moleiro (UD Las Palmas), Jesus Rodriguez (Betis Sevilla), Diego Lopez (FC Valencia), Raul Moro (Real Valladolid), Yeremay Hernandez (Deportivo La Coruňa), Mateo Joseph (Leeds United), Roberto Fernandez (Espanyol Barcelona)

Rím 4. júna (TASR) - V nominácii talianskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na nadchádzajúce majstrovstvá Európy na Slovensku figuruje aj dvojica Diego Coppola, Cesare Casadei. Obaja hráči momentálne trénujú s A-tímom pred júnovými zápasmi kvalifikácie MS 2026 proti Nórsku a Moldavsku.Coppola aj Casadei sa k družstvu majú pripojiť ešte pred úvodným súbojom A-skupiny v stredu 11. júna, v ktorom si Taliani zmerajú sily s Rumunskom. Družstvo trénera Carminea Nunziatu sa o tri dni neskôr stretne so Slovenskom a na záver skupiny odohrá v utorok 17. júna duel so Španielskom.Podľa šéfa výpravy Giancarla Antognoniho Talianov na turnaji netreba podceňovať. „“ povedal pre oficiálnu stránku Talianskej futbalovej federácie (FIGC). Družstvo čakal pred šampionátom ešte prípravný zápas proti reprezentačnému výberu do 20 rokov.Španielska futbalová federácia (RFEF) v stredu zverejnila záverečnú nomináciu na nadchádzajúce majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov. Na Slovensko pricestuje 23-členný tím a ako bolo avizované už minulý týždeň, chýbajú v ňom najväčšia mládežnícka hviezda Španielov Lamine Yamal i jeho spoluhráči z Barcelony Pau Cubarsi a Alejandro Balde. Do kádra sa napokon nedostal ani obranca Kike Salas, ktorý v La Lige odohral v tejto sezóne za Sevillu 31 duelov.Družstvo trénera Santiho Deniu odohrá v piatok záverečný prípravný zápas proti Ukrajine a v nedeľu popoludní odcestuje do Bratislavy. V úvode šampionátu sa stretne so Slovenskom, duel na Tehelnom poli je na programe v stredu 11. júna od 18.00 h. V A-skupine figurujú aj Taliansko a Rumunsko. Španielsko má v kategórii do 21 rokov na konte už päť majstrovských titulov a aj na nadchádzajúcom turnaji patrí medzi najväčších favoritov.