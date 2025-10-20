Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Taliani budú na finálovom turnaji v Bologni bez Sinnera

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Sinner sa v uplynulých dvoch rokoch výraznou mierou zaslúžil o triumf Talianska v prestížnej tímovej súťaži.

Autor TASR
Rím 20. októbra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa nepredstaví na novembrovom finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni. Kapitán tímu Filippo Volandri nominoval päticu Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori a Simone Bolelli.

Sinner sa v uplynulých dvoch rokoch výraznou mierou zaslúžil o triumf Talianska v prestížnej tímovej súťaži. „Jannik nám tentokrát nepomôže, som však presvedčený, že čoskoro sa opäť objaví v talianskych farbách v Davisovom pohári," uviedol Volandri pre Gazzetta dello Sport.

Sinner sa podľa vlastných slov chce čo najlepšie pripraviť na novú sezónu. „Potrebujem viac oddychu. Dvakrát som vyhral Davisov pohár, no vyžiadalo si to svoju daň. Týždeň voľna navyše mi padne vhod. Je dôležité, aby som rok 2026 odštartoval čo najlepšie, čaká ma obhajoba titulu na Australian Open," zdôraznil Sinner počas turnaja ATP vo Viedni.
