Taliani idú do Bosny, Gattuso: Čaká nás výstup na Mount Everest
Taliani, ktorí zlyhali v predošlých dvoch barážach o postup na MS, zlomili odpor ostrovného súpera v druhom polčase.
Autor TASR
Bergamo 27. marca (TASR) - Talianski futbalisti si nepripúšťajú možnosť, že by tretíkrát za sebou chýbali na finálovom turnaji MS. Prvý krok k splneniu tohto cieľa spravili vo štvrtkovom semifinále baráže v Bergame, v ktorom zdolali Severné Írsko 2:0. Ich tréner Gennaro Gattuso prirovnal finálový súboj na ihrisku Bosny a Hercegoviny (utorok 31. marca o 20.45 h) k „výstupu na Mount Everest“.
Taliani, ktorí zlyhali v predošlých dvoch barážach o postup na MS, zlomili odpor ostrovného súpera v druhom polčase. Do vedenia ich poslal v 56. minúte Sandro Tonali delovkou spoza šestnástky a ten istý hráč v závere našiel pasom Moiseho Keana, ktorý pridal gólovú poistku. „Azúroví“ sa vo finále baráže stretnú v Zenici s domácou Bosnou a Hercegovinou. Tá vyradila Wales, duel v Cardiffe rozhodol za stavu 1:1 až jedenástkový rozstrel, rozhodujúci pokus premenil za hostí Kerim Alajbegovič.
„Urobili sme malý krok vpred, teraz nás čaká výstup na Mount Everest. Vieme dobre, o čo sa hrá. Myslím, že každý z nás pociťoval nervozitu pred týmto zápasom. Gigi Buffon, ja, taktiež naši najskúsenejší hráči. Všetci sme cítili vnútorné chvenie,“ priznal Gattuso. Jeho zverenci herne neoslnili, ale napokon potvrdili úlohu favorita. „Dnes bolo prioritou vyhrať. Nezaujímal ma dnešný výkon, rovnako ako ma nezaujíma výkon v Bosne. Hrá sa na víťazstvo a na postup,“ vyhlásil taliansky kormidelník podľa AFP.
Autor prvého gólu Tonali pripustil, že nervozita v prvom polčase zväzovala hráčom nohy. „Nedá sa úplne vytesniť z hlavy fakt, že Taliansko si do tretice nemôže dovoliť nepostúpiť na MS. Náš prejav bol miestami kŕčovitý, no v danej situácii je to celkom pochopiteľné. Napokon sme to zvládli a sme vo finále. Musíme sa dobre pripraviť, čaká nás motivovaný súper s obrovskou podporou fanúšikov,“ povedal 25-ročný stredopoliar Newcastlu United.
Tréner hostí Michael O´Neill napriek prehre pochválil svoje mužstvo, ktoré postúpilo do baráže cez Ligu národov. V kvalifikácii bolo súperom Slovenska v A-skupine a obsadilo tretiu priečku. „Ukázali sme odvahu a energiu. Máme mladý tím s vekovým priemerom okolo 22 rokov, ktorý má pred sebou budúcnosť. Myslím, že sme spolu prešli kus cesty. Máme na čom stavať,“ citovala O´Neilla stránka uefa.com. Severné Írsko naposledy štartovalo na MS 1986 v Mexiku, na ktorých nepostúpilo zo skupinovej fázy.
