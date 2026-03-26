Taliani idú do finále baráže, Švédi nastúpia proti Poľsku
Taliani, ktorí zlyhali v predošlých dvoch barážach o postup na MS, zlomili v Bergame odpor Severného Írska v druhom polčase.
Bratislava 26. marca (TASR) - Futbalisti Talianska zvíťazili v semifinále A-vetvy európskej baráže MS 2026 nad Severným Írskom 2:0. Štvornásobní majstri sveta, ktorí sa snažia kvalifikovať na prvé MS od roku 2014, sa v boji o miestenku na šampionát stretnú 31. marca s víťazom zápasu Wales - Bosna a Hercegovina (za stavu 1:1 sa predlžoval). Vo finále B-vetvy privítajú Švédi Poľsko. „Tri korunky“ zdolali vo štvrtok Ukrajinu 3:1 vďaka hetriku Viktora Gyökeresa a Poliaci vyhrali nad Albánskom 2:1.
Vo finále „slovenskej“ C-vetvy v Prištine narazia na seba Turecko a Kosovo. Turci v semifinálovom dueli v Istanbule zvíťazili nad Rumunskom 1:0 gólom Ferdiho Kadioglua, Kosovo zdolalo v Bratislave Slovensko 4:3. Tréner Rumunska Mircea Lucescu sa stal vo veku 80 rokov a 240 dní najstarším koučom, ktorý viedol reprezentačný tím. Prekonal doterajšie maximum Nemca Otta Pfistera, ktorý v roku 2018 kormidloval Afganistan vo veku 80 rokov a 123 dní.
V prvom polčase držali loptu častejšie na kopačkách domáci, no najväčšiu príležitosť si vypracovali Rumuni. V 24. minúte skončila lopta po strele Vlada Dragomira na brvne. Po zmene strán Turci herne pridali a v 53. minúte zlomili bezgólový stav. Arda Güler našiel presným pasom v šestnástke Kadioglua, ktorý si prebral loptu medzi obrancami a prekonal Andreia Raduho - 1:0. Vzápätí mohol zvýšiť náskok domácich Kenan Yildiz, tvrdou strelou opečiatkoval hornú žrď. V 72. minúte Radu vyrazil štipľavú strelu Gülera, ktorý si nebezpečne nabehol do šestnástky. Rumuni neskladali zbrane, vyrovnanie mal na kopačke Stanciu, krížnou strelou orazítkoval žrď a Dragomir z dorážky netrafil bránu už z ofsajdovej pozície. Turci už v závere nepustili súpera do šance a mohli sa tešiť z postupu do finále baráže. Stále tak živia šancu na prvú účasť na MS od roku 2002.
Taliani, ktorí zlyhali v predošlých dvoch barážach o postup na MS, zlomili v Bergame odpor Severného Írska v druhom polčase. Do vedenia ich poslal v 56. minúte Sandro Tonali, poistku pridal v závere Moise Kean. „Azúroví“ museli čakať na svojho finálového súpera, keďže duel v Cardiffe medzi Walesom a Bosnou a Hercegovinou sa predlžoval po tom, ako sa v riadnom hracom čase zrodila remíza 1:1.
V semifinále B-vetvy v španielskej Valencii Ukrajina nestačila na Švédsko, víťazstvo severanov 3:1 zariadil hetrikom kanonier londýnskeho Arsenalu Gyökeres. Ich súperom v boji o miestenku na MS budú Poliaci. Tí prehrávali vo Varšave s Albánskom 0:1, keď v závere prvého polčasu skóroval z brejku Arber Hoxha, ktorý potrestal chybu Jana Bednareka. V druhom dejstve však domáci otočili skóre vďaka presným zásahom Roberta Lewandowského a Piotra Zielinského.
Do finále D-vetvy suverénne postúpili Dáni, ktorí si poradili v Kodani so Severným Macedónskom 4:0. Všetky štyri góly dali domáci po prestávke, dvakrát rozvlnil sieť Gustav Isaksen. Na ďalšieho súpera si museli počkať, Česi hrali po 90 minútach s Írskom nerozhodne 2:2.
semifinále európskej baráže MS 2026:
A-vetva
Taliansko - Severné Írsko 2:0 (0:0)
Góly: 56. Tonali, 80. Kean
Wales - Bosna a Hercegovina 1:1 (0:0) - zápas sa predlžoval
Góly: 51. D. James - 87. Džeko
B-vetva
Ukrajina - Švédsko 1:3 (0:1)
Góly: 90.+1 Ponomarenko - 6., 52. a 72. Gyökeres (tretí z 11 m)
Poľsko - Albánsko 2:1 (0:1)
Góly: 63. Lewandowski, 73. Zielinski - 42. A. Hoxha
C-vetva
Turecko - Rumunsko 1:0 (0:0)
Gól: 53. Kadioglu. Rozhodcovia: Letexier – Mugnier, Rahmouni (Fr.), ŽK: Kahveci, Aktürkoglu - Dragomir.
Turecko: Cakir – Müldür, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Yüksek, Calhanoglu (90. Kahveci) – Yilmaz (78. Kökcü), Güler (90. Kabak), Yildiz – Aktürkoglu
Rumunsko: Radu – Raiu, Dragusin, Burca, Bancu – Marin (66. Tanase), Hagi (71. Stanciu), Dragomir – Man, Birligea (88. Miculescu), Mihaila (88. Baiaram)
SLOVENSKO - Kosovo 3:4 (2:1)
Góly: 6. Valjent, 45. Haraslín, 90.+4 Strelec - 21. Hodža, 47. Asllani, 60. Muslija, 72. Hajrizi. Rozhodovali: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.), ŽK: Vavro, Valjent - Hajrizi, Dellova, Hodža, 20.113 divákov.
Slovensko: Dúbravka - Valjent, Vavro, Obert, Hancko - Bero (90. Mráz), Lobotka, Duda (83. Bénes) - L. Sauer (45. Suslov), Strelec, Haraslín (83. Tupta)
Kosovo: Muric - Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni - Vojvoda, Hodža (90. Emerllahu), Rexhbecaj, Muslija (90. Hadergjonaj) - Asllani (73. Zabergja), Muriqi (90. A. Rrahmani)
D-vetva
Dánsko - Severné Macedónsko 4:0 (0:0)
Góly: 58. a 59. Isaksen, 49. Damsgaard, 76. Norgaard
Česko - Írsko 2:2 (1:2) - zápas sa predlžoval
Góly: 27. Schick (z 11 m), 86. Krejčí - 19. Parrott (z 11 m), 23. Kovář (vl.)
