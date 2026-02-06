< sekcia Šport
Taliani dúfajú, že hry v Miláne im pomôžu s kandidatúrou na OH 2040
Taliansko dosiaľ hostilo letnú olympiádu raz v roku 1960 v Ríme.
Autor TASR
Miláno 6. februára (TASR) - Taliani dúfajú, že prebiehajúce ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo dodajú krajine impulz pre kandidatúru na organizovanie OH v roku 2040. Len niekoľko hodín pred otváracím ceremoniálom to povedal tamojší minister športu Andrea Abodi.
Taliansko dosiaľ hostilo letnú olympiádu raz v roku 1960 v Ríme. Práve hlavné mesto by si údajne organizovanie hier chcelo po presne 80 rokoch zopakovať. „Bude to dlhodobá kandidatúra, ktorá mestu umožní plánovať si jeho budúcnosť,“ citovala Abodiho agentúra DPA.
Nadchádzajúce OH 2028 sa uskutočnia v Los Angeles, o štyri roky neskôr sa budú konať v austrálskom Brisbane. O usporiadanie olympiády v roku 2036, 2040 alebo 2044 už prejavilo záujem Nemecko.
Taliansko dosiaľ hostilo letnú olympiádu raz v roku 1960 v Ríme. Práve hlavné mesto by si údajne organizovanie hier chcelo po presne 80 rokoch zopakovať. „Bude to dlhodobá kandidatúra, ktorá mestu umožní plánovať si jeho budúcnosť,“ citovala Abodiho agentúra DPA.
Nadchádzajúce OH 2028 sa uskutočnia v Los Angeles, o štyri roky neskôr sa budú konať v austrálskom Brisbane. O usporiadanie olympiády v roku 2036, 2040 alebo 2044 už prejavilo záujem Nemecko.