Taliani kúpili práva na turnaj ATP v Bruseli, presunú ho na trávu
Autor TASR
Miláno 15. apríla (TASR) - Talianska tenisová a padelová federácia (FITP) kúpila práva na mužský tenisový turnaj v Bruseli od roku 2028. Urobí z neho turnaj ATP na tráve, ktorý sa bude hrať v júni v prípravnom období pred Wimbledonom, pravdepodobne na severe Talianska. V utorok to oznámil prezident FITP Angelo Binaghi.
„Stále máme dostatok času, aby sme sa rozhodli, kde sa bude hrať. Vzhľadom na klímu to bude pravdepodobne v severnom Taliansku,“ povedal Binaghi podľa AP. Podľa neho je jedným z možných dejísk futbalový štadión San Siro v Miláne.
Turnaj v Bruseli sa hrá na tvrdom povrchu v hale, tento rok sa uskutoční 19.-26. októbra. V kalendári ATP Tour je od roku 2016, do roku 2024 sa hral v Antverpách a vlani prvýkrát v belgickej metropole.
