Taliani majú v záverečnej nominácii 15 hráčov z nadnárodnej ICEHL
Autor TASR
Autor TASR
Miláno 20. januára (TASR) - Vedenie talianskej hokejovej reprezentácie zverejnilo ako posledné spomedzi účastníkov záverečnú nomináciu na domáci olympijský turnaj v Miláne. Najväčšie zastúpenie v kádri skúseného fínskeho trénera Jukku Jalonena má HC Bolzano z nadnárodnej súťaže ICE Hockey League, z ktorého sa pod piatimi kruhmi predstaví osem hráčov. Taliansko bude súperom Slovenska v B-skupine spolu s Fínskom a Švédskom.
Najskúsenejšími hráčmi v talianskej nominácii sú útočník Diego Kostner a obranca Alex Trivellato. Obaja majú na konte štyri účasti v elitnej kategórii majstrovstiev sveta. V záverečnom kádri je celkovo 15 hráčov z ICEHL. Okrem nich sa budú Taliani spoliehať aj na päticu hráčov zo švajčiarskej najvyššej súťaže National League aj dvoch hráčov z nemeckej DEL-ky. Medzi ťahúňov defenzívy bude patriť Phil Pietroniro, ktorý pôsobil medzi rokmi 2022 až 2024 v Dukle Trenčín a v súčasnosti oblieka dres Kladna. Ako jediný má platný kontrakt s klubom zámorskej NHL brankár Damian Clara, ktorého Anaheim Ducks poslal v prebiehajúcej sezóne na hosťovanie do švédskeho Brynäs IF.
Taliani sa predstavia na olympijskom turnaji prvýkrát od roku 2006, v ktorom hostil hry Turín. Na podujatí sa vtedy zúčastnilo 12 tímov rozdelených do dvoch skupín po šesť. Taliansko skončilo s bilanciou dve remízy a tri prehry na poslednom 6. mieste A-skupiny a obsadilo konečnú 11. priečku. Mužský olympijský turnaj v Miláne odštartuje v stredu 11. februára a Taliani sa v úvodný deň stretnú s favorizovaným Švédskom.
Nominácia Talianska na ZOH 2026:
Brankári: Damian Clara (Brynäs IF/Švéd.), Davide Fadani (Kloten/Švaj.), Gianluca Vallini (HC Bolzano)
Obrancovia: Dylan Di Perna (HC Bolzano), Gregory Di Tomaso (HC Val Pusteria), Daniel Glira (HC Val Pusteria), Thomas Larkin (Schwenninger Wild Wings/Nem.), Phil Pietroniro (Rytíři Kladno/ČR), Jason Seed (HC Bolzano), Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings/Nem.), Luca Zanatta (HC Val Pusteria)
Útočníci: Matthew Bradley (HC Bolzano), Tommaso De Luca (Ambri Piotta/Švaj.), Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano), Luca Frigo (HC Bolzano), Mikael Frycklund (HC Val Pusteria), Dustin Gazley (HC Bolzano), Diego Kostner (Ambri Piotta/Švaj.), Daniel Mantenuto (HC Bolzano), Giovanni Morini (Lugano/Švaj.), Alexander Petan (Olimpija Ľubľana/Slovin.), Tommy Purdeller (HC Val Pusteria), Nick Saracino (HC Val Pusteria), Alessandro Segafredo (ZSC Lions Zürich/Švaj.), Marco Zanetti (HC Lugano/Švaj.)
