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Taliani majú záujem o Guardiolu, rokovali s ním Maldini s Leonardom

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Na archívnej snímke tréner Pep Guardiola. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Päťdesiatpäťročný tréner v máji 2026 po desiatich úspešných rokoch opustil lavičku Manchestru City.

Autor TASR
Rím 20. júla (TASR) - Pep Guardiola je jedným z kandidátov na uvoľnený post trénera talianskej futbalovej reprezentácie. Podľa Sky Italia nový technický riaditeľ Talianskej futbalovej federácie (FIGC) Paolo Maldini spoločne so svojím poradcom Leonardo navštívili cez víkend španielskeho kouča v Barcelone a diskutovali s ním o možnej spolupráci.

Správa Sky Italia nehovorí o tom, či má Guardiola záujem o prevzatie pozície. Päťdesiatpäťročný tréner v máji 2026 po desiatich úspešných rokoch opustil lavičku Manchestru City. Počas svojho pôsobenia získal s klubom množstvo domácich aj medzinárodných trofejí. Na poste hlavného trénera ho vystriedal Talian Enzo Maresca. Predtým Guardiola úspešne viedol aj Barcelonu a Bayern Mníchov, trikrát so svojimi tímami vyhral Ligu majstrov.

Nový prezident FIGC Giovanni Malago nechcel bližšie komentovať rokovania s Guardiolom, no dodal, že zoznam kandidátov neobsahuje len mená Roberta Manciniho a Andreu Pirla, ktoré už boli predtým medializované. Štvornásobní majstri sveta Taliani sa trikrát za sebou nekvalifikovali na MS, hoci pod vedením Manciniho získali titul na ME v roku 2021.
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