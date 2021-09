Taliani natiahli rekordnú šnúru, špeciálny večer pre Raspadoriho

Reggio Emilia 9. septembra (TASR) - Talianski futbalisti natiahli rekordnú sériu zápasov bez prehry. Zverenci trénera Roberta Manciniho nenašli premožiteľa už v 37. stretnutí za sebou, keď v C-skupine kvalifikácie MS 2022 rozdrvili Litvu 5:0. So 14 bodmi sú bezpečne na čele tabuľky, druhí Švajčiari zaostávajú o šesť bodov, majú však dva zápasy k dobru.



"Squadra Azzurra" rozhodla o svojom triumfe na štadióne v Reggio Emilia už v prvom polčase, keď nastrieľala Litve štyri góly. Dva zaznamenal útočník Moise Kean, jeden pridal Giacomo Raspadori zo Sassuola, ktorý sa premiérovo strelecky presadil v národnom tíme, keď skóroval na svojom domácom ihrisku. Taliani suverénne zvíťazili, aj keď Mancini nechal po šlágri vo Švajčiarsku (0:0) oddychovať viaceré opory a ďalší hráči mu chýbali zo zdravotných dôvodov.



"Hoci sme v uplynulých dňoch stratili toľko hráčov, chlapci zareagovali skvele. Iste, súper nemal najvyššiu kvalitu, no aj tak sme dali päť gólov, čo sa nestáva každý deň. Takže sme to zvládli výborne," povedal Mancini v rozhovore pre RAI Sport. Pre úradujúcich majstrov Európy je pozitívna správa, že najvážnejší protivník v skupine zo Švajčiarska iba remizoval 0:0 v Severnom Írsku, keď Haris Seferovič nepremenil pokutový kop. Taliani sa odpútali na rozdiel šesť bodov. "Každý môže zakopnúť. Najdôležitejšie je, aby ste zostali pokojní a udržali si chladnú hlavu," poznamenal Mancini, ktorý vyzdvihol výkony mladíkov v útoku Raspadoriho a Keana: "Raspadoriho sme už zobrali na EURO, videli sme, že má kvalitu. Je stále mladý a potrebuje naberať skúsenosti. Samozrejme, všetko je iba na nich, v ich hlavách a nohách. Ak budú robiť, čo je potrebné, budú na sebe tvrdo pracovať, tak majú šancu niečo veľké dosiahnuť. Záleží iba na nich."



Špeciálny večer zažil Raspadori, ktorý si na klubovej úrovni oblieka dres miestneho Sassuola. Jeho gólový debut v najcennejšom drese videla v hľadisku celá rodina. "Je to pre mňa prekrásny moment. Tu na tomto štadióne hrávam domáce zápasy za klub, tu som vyrastal. Všetko sa to odohralo pred zrakmi mojich najbližších. Je to skrátka perfektné," citoval 21-ročného útočníka portál Football Italia. "Mohol som streliť v prvom polčase aj viac gólov, škoda, že mi jeden neuznali. Tréner mi pred stretnutím povedal, aby som sa na ihrisku bavil, aby som využil maximálne túto príležitosť, čo je pre mladého hráča najdôležitejšie. Som skutočne šťastný. Snom každého dieťaťa je hrať hrotového útočníka za svoju krajinu. Uvidíme, čo budúcnosť prinesie."



Taliani aj v "B-zostave" nedali súperovi šancu, prvýkrát v histórii nastrieľali za prvú polhodinu štyri góly. Kapitánsku pásku si premiérovo navliekol stredopoliar Jorginho. Spolu s brankárom Gianluigim Donnarummom boli jedinými hráčmi stabilnej jedenástky, ktorí nastúpili od začiatku. "Vynechal som zo zostavy Leonarda Bonucciho, ktorý je pre nás dôležitý hráč, od neho sa vzadu začína rozohrávka. Takisto sme prišli o Stefana Sensiho, tak som sa spýtal Jorginha, či odohrá aspoň polčas," vysvetlil Mancini.