Taliani natiahli sériu, Poľsko vydrelo bod s Anglickom

Európska kvalifikácia MS 2022



B-skupina:



Priština



Kosovo - Španielsko 0:2 (0:1)

Góly: 32. Fornals, 90. Torres



Atény



Grécko - Švédsko 2:1 (0:0)

Góly: 62. Bakasetas, 78. Pavlidis - 80. Quaison



C-skupina:



Belfast



Severné Írsko - Švajčiarsko 0:0



Reggio Emilia



Taliansko - Litva 5:0 (4:0)

Góly: 11. a 29. Kean, 14. Utkus (vlastný), 24. Raspadori, 54. Di Lorenzo



E-skupina:



Cardiff



Wales - Estónsko 0:0



Kazaň



Bielorusko - Belgicko 0:1 (0:1)

Gól: 33. Praet



I-skupina:



Varšava



Poľsko - Anglicko 1:1 (0:0)

Gól: 90.+2 Szymanski - 72. Kane



Budapešť



Maďarsko - Andorra 2:1 (2:0)

Góly: 9. Szalai, 18. Botka - 82. Llovera



Tirana



Albánsko - San Maríno 5:0 (1:0)

Góly: 32. Manaj, 58. Laci, 61. Broja, 68. Hysaj, 80. Uzuni



J-skupina:



Skopje



Severné Macedónsko - Rumunsko 0:0



Reykjavík



Island - Nemecko 0:4 (0:2)

Góly: 4. Gnabry, 24. Rüdiger, 56. Sane, 89. Werner



Jerevan



Arménsko - Lichtenštajnsko 1:1 (1:0)

Góly: 45.+5 Mchitarjan (z 11 m) - 80. Frick

Bratislava 9. septembra (TASR) - Talianska futbalová reprezentácia v stredu natiahla rekordnú sériu zápasov bez prehry. Zverenci Roberta Manciniho nenašli premožiteľa už v 37. stretnutí za sebou, keď v C-skupine kvalifikácie MS 2022 zdolali Litvu hladko 5:0. Taliani sú so 14 bodmi bezpečne na čele tabuľky.Squadra Azzurra rozhodla o svojom triumfe už v prvom polčase, keď nastrieľala Litovčanom štyri góly. Dva zaznamenal útočník Moise Kean.V šlágri I-skupiny vo Varšave medzi Poľskom a Anglickom mali bližšie k víťazstvu hostia, v 72. minúte ich poslal do vedenia Harry Kane. Zverenci Garetha Southgatea však napokon inkasovali v nadstavenom čase z hlavy Damiana Szymanského. Angličania sú so stratou jediného bodu aj naďalej na čele tabuľky, cez Poliakov sa na druhé miesto pretlačili Albánci, ktorí doma hladko zdolali San Maríno 5:0.Nečakane zakopli Arménci, v domácom stretnutí J-skupiny iba remizovali s Lichtenštajnskom 1:1.V E-skupine potvrdili Belgičania úlohu favorita, v Kazani nad Bieloruskom zvíťazili gólom Dennisa Praeta 1:0.