Taliani ovládli A-skupinu, Mancini: Nemôžem si priať viac

Rím 23. júna (TASR) - Taliansky futbal zažíva na ME 2020 renesanciu. Po nevýraznej dekáde, ktorú zavŕšila neúčasť na MS 2018 v Rusku, sa "squadra azzurra" prezentuje na kontinentálnom šampionáte suverenitou a základnú A-skupinu vyhrala bez straty bodu so skóre 7:0.



Taliansko si po hladkých víťazstvách nad Tureckom i Švajčiarskom (oba zápasy 3:0) v nedeľu pripísalo triumf aj proti Walesu (1:0). Už pred duelom mali Taliani istý postup zo skupiny a hoci mohli ešte prísť o prvú priečku v tabuľke, tréner Roberto Mancini sa rozhodol dať priestor iným hráčom, ako v predchádzajúcich dvoch zápasoch. "Veľmi ma potešilo, že som vymenil v zostave ôsmich hráčov a napriek tomu sme hrali dobre. Mohli sme skórovať aj viackrát a to sme hrali proti veľmi defenzívnemu súperovi. Vždy je lepšie mať k dispozícii viacej možností a trápiť sa, koho dať do zostavy, než nemať na výber. S týmto sa vyrovnávame už od štartu turnaja. Je veľa hráčov, ktorí si zaslúžia byť na ihrisku a my musíme robiť rozhodnutia," povedal po zápase spokojný Mancini na tlačovej konferencii.



Taliani v osemfinále nastúpia proti druhému tímu C-skupiny. Bude ním Rakúsko, alebo Ukrajina. "Začína sa pre nás nový turnaj. Ak však moji zverenci budú pokračovať v takýchto výkonoch, nemôžem si priať viac. Ideme do Wembley na osemfinále a dúfame, že sa tam vrátime aj na vyvrcholenie turnaja," vyjadril túžbu taliansky kouč.



Wales jednogólová prehra s Talianmi napokon veľmi nemrzela, v tabuľke udržal druhé miesto o skóre pred Švajčiarmi. "Máme pocit, ako keby sme zvíťazili. Veď sme vybojovali druhú priečku. Tento tím ma napĺňa hrdosťou. Charakter hráčov Walesu nemôže nikto podceňovať," vyhlásil tréner "drakov" Robert Page.



Švajčiari v záverečnom stretnutí v skupine predviedli zatiaľ najlepšie predstavenie na šampionáte, no víťazstvo 3:1 im stačilo iba na tretiu priečku v tabuľke. So skóre 4:5 mali o dva góly horšiu bilanciu ako Wales, s ktorým remizovali 1:1. Teraz musia čakať, ako sa vyvinie situácia v ostatných skupinách a či im ich bodový zisk bude stačiť na postup. "V najbližších dňoch nemôžeme urobiť nič. Musíme čakať na výsledky ostatných tímov, ale som optimista. Myslím, že štyri body by mali stačiť a postúpime ďalej," vyjadril optimizmus kouč Švajčiarov Vladimir Petkovič.