Taliani po víťazstve nad Belgickom obsadili 3. miesto v Lige národov

Liga národov - o 3. miesto:



Turín



Taliansko - Belgicko 2:1 (0:0)



Góly: 47. Barella, 65. Berardi (z 11 m) - 86. de Ketelaere. ŽK: Di Lorenzo, Emerson - Vertonghen, Witsel, Alderweireld. Rozhodovali: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič (všetci Srb.).



Taliansko: Donnarumma - Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson - Barella (70. Cristante), Locatelli (70. Jorginho), Pellegrini - Berardi (90.+1 Insigne), Raspadori (65. Kean), Chiesa (90.+2 Bernardeschi)



Belgicko: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Castagne, Witsel, Tielemans (59. De Bruyne), Saelemaekers (59. de Ketelaere) - Vanaken, Batshuayi, Carrasco (87. Trossard)



Turín 10. októbra (TASR) - Futbalisti Talianska obsadili v Lige národov 2020/2021 tretie miesto. V nedeľnom súboji o bronzovú priečku zdolali na domácej pôde v Turíne Belgicko 2:1.Úradujúci majstri Európy mali väčšinu zápasu herne navrch, na začiatku druhého dejstva otvoril skóre strelou z voleja Nicolo Barella a v 65. minúte zvýšil z pokutového kopu Domenico Berardi. Belgičania, ktorí trikrát v zápase trafili žrď, už iba skorigovali v 86. minúte zásluhou striedajúceho Charlesa de Ketelaereho.Vo finále druhého ročníka LN narazia o 20.45 SELČ v Miláne Španieli na úradujúcich majstrov sveta Francúzov.Taliani nastúpili bez vykartovaného Bonucciho, na miesto ktorého si navliekol kapitánsku pásku brankár Donnarumma, iba na lavičke začali Jorginho, Verratti či Insigne. Belgičanom chýbal hviezdny útočný trojlístok, Lukaku a E. Hazard si doliečovali svalové zranenia a tréner Martinez nechal odpočívať aj De Bruyneho. "Squadra azzurra" začala aktívnejšie, pohybom hýril najmä Chiesa, ktorý to v úvode dvakrát strelecky skúšal. V 20. minúte vysunul do brejku Raspadoriho, ktorého strelu v poslednej chvíli zblokoval na roh Saelemaekers. Postupne sa osmelili aj Belgičania. V 25. minúte hlavičku Alderweirelda bez problémov skrotil Donnarumma, následne po akcii Batshuayia opečiatkoval Saelemaekers strelou z prvej brvno. Viac z hry však mali domáci, ktorých mohol v závere prvého dejstva po pase Berradiho poslať do vedenia agilný Chiesa. Rútil sa sám na Courtoisa, no belgický brankár dokázal špičkou kopačky vytesniť jeho pokus mimo brány.Čo nevyšlo Talianom v prvom polčase, dokázali zrealizovať hneď po zmene strán. V 47. minúte po rohovom kope Berardiho odhlavičkovala belgická obrana loptu iba na nohu Barellu, ktorý z prvej trafil nechytateľne k žrdi - 1:0. "Ázúrovým" po góle ešte viac zachutilo a Belgičania sa ocitli pod silným tlakom. Tréner Martinez sa snažil zmeniť priebeh striedaniami, na trávnik poslal aj De Bruyneho. Chvíľami to vyzeralo, že sa mu podarilo hru oživiť. Po hodine hry sa výborne uvoľnil Batshuayi a po jeho strele z uhla sa druhýkrát v zápase triasla horná žrď talianskej brány. Zahrmelo však na opačnej strane, Chiesa si hodil loptu v šestnástke a Castagne ho zastavil len za cenu faulu. Penaltu potvrdil aj VAR, Courtois si síce na loptu siahol, ale Berardi pokutový kop aj so šťastím premenil - 2:0. Súper odpovedal dvomi nebezpečnými strelami Alderweirelda, no Donnarumma podržal svoj tím vynikajúcimi zákrokmi. Belgičania v závere zvýšili herné úsilie, po prihrávke De Bruyneho namieril Carrasco opäť len do žrde. Až v 86. minúte sa im podarilo znížiť, po rýchlej rozohrávke Courtoisa a pase De Bruyneho "precedil" loptu pomedzi Donnarummove nohy de Ketelaere. Na vyrovnanie im už však nezostal čas a tak v druhom ročníku LN obsadili štvrté miesto.