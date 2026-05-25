Utorok 26. máj 2026
Taliani podľahli Slovincom 1:5 a vypadli z elitnej kategórie

Taliansky hokejista Matt Bradley (vpravo) a hráč Slovinska Jan Čosič v súboji o puk v zápase základnej B-skupiny Slovinsko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v pondelok 25. mája 2026. Foto: TASR/AP

Fribourg 25. mája (TASR) - Hokejisti Talianska vypadli z elitnej kategórie MS. V pondelňajšom zápase prehrali so Slovinskom 1:5 v záverečnom súboji oboch tímov v základnej B-skupine MS vo Švajčiarsku. Taliani v nej skončili poslední bez bodového zisku.

Spoločne s nimi vypadli z elitnej kategórie aj reprezentanti Veľkej Británie, ktorí nezískali ani bod v základnej A-skupine v Zürichu. Postup na MS 2027 si vybojovali tímy Ukrajiny a Kazachstanu.

Reprezentanti Talianska boli na MS vo Švajčiarsku v pozícii nováčika, do elitnej kategórie sa vrátili po troch rokoch. Napokon však získali iba jeden bod za prehru s Dánskom 2:3 pp a sn. Situácia vo fribourskej vetve šampionátu sa vyvinula tak, že v pondelok večer išlo o priamy súboj o záchranu. Slovincom stačilo získať aspoň bod.

Taliani síce išli do vedenia v 23. minúte zásluhou bývalého obrancu Trenčína Pietronira, no Török vyrovnal a Drozg dvomi gólmi v presilovkách poslal Slovincov do vedenia. Definitívne ich upokojil gól na 4:1 z hokejky Machovca, ktorý prispel k triumfu štyrmi kanadskými bodmi (2+2). Slovinci nazbierali v B-skupine šesť bodov. Okrem Talianov dokázali zdolať aj Česko (3:2 pp) a bod vzali aj Slovensku (4:5 sn).

MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:

Slovinsko - Taliansko 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Góly: 29. Török (Machovec), 31. Drozg (Machovec, Sabolič), 40. Drozg (Machovec, Gregorc), 48. Machovec (Török, Sabolič), 52. Jezovšek (Ograjenšek, Tičar) – 23. Pietroniro (Purdeller, Mantenuto). Rozhodovali: Kohlmueller (Nem.), Wannerstedt (Nór.) - Birkhoff (Kan.), Nyqvist (Švéd.), vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 4436 divákov.

Slovinsko: Horák – Gregorc, Goličič, Crnovič, Magovac, Štebih, Čosič, Perčič – Machovec, Török, Sabolič – Langus, Tičar, Kuralt – Ograjenšek, Maver, Drozg – Simšič, Sodja, Beričič – Jezovšek

Taliansko: Clara – Zanatta, Pietroniro, Trivellato, Di Perna, Spornberger, Nitz, Buono, Gios – De Luca, Misley, Bradley – Saracino, Frycklund, Zanetti – Frigo, Mantenuto, Purdeller – Mantinger, De Luca, DiGiacinto.



tabuľka:

1. Kanada 6 5 1 0 0 30:11 17*

2. Nórsko 6 4 0 1 1 21:11 13*

3. Česko 6 4 0 1 1 17:14 13*

4. SLOVENSKO 6 3 1 0 2 19:15 11

-------------------------------

5. Švédsko 6 3 0 0 3 23:14 9

6. Slovinsko 7 1 1 0 4 13:25 6

7. Dánsko 6 1 1 0 4 12:22 5

-------------------------------

8. Taliansko 7 0 0 1 6 5:28 1**



* - istý postup do štvrťfinále

** - istý zostupujúci


/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/
