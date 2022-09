Taliani poslali Anglicko do béčka, Mancini: Podstatnejšie sú MS

Miláno 24. septembra (TASR) - Futbalisti Talianska si udržali šancu na postup do Final Four Ligy národov. Na milánskom San Sire zdolali v piatok Angličanov 1:0 a spečatili tak ich zostup do B-divízie.



Hostia boli v úvodnom dejstve aktívnejší a snažili sa o vytvorenie príležitostí. Chýbala im však razancia v koncovke a bránku Gianluigiho Donnarummu výraznejšie neohrozili. Rovnaký trend pokračoval aj po prestávke, no krátko pred uplynutím hodiny hry sa dostali k viacerým šanciam domáci. Jednu využil Giacomo Raspadori, ktorý si podržal loptu na hranici šestnástky po centri Leonarda Bonucciho a následne rozvlnil sieť hostí prudkou strelou. Na druhej strane sa dostal do veľkej šance Harry Kane, no Donnarumma jeho dve prudké strely z uhla vyrazil. Angličania mohli ešte niekoľkokrát skórovať, ale aj inkasovať - v úniku sa ocitol najprv striedajúci Manolo Gabbiadini a o chvíľu tečovaná lopta opečiatkovala žrď.



Anglicko nestrelilo gól už v troch stretnutiach za sebou, čo je najdlhšie obdobie za viac ako dve dekády. Navyše je bez výhry päť zápasov, čo sa predtým stalo v roku 2014. Na zverencov Garetha Southgata to nevrhá optimistické svetlo pred nadchádzajúcimi MS v Katare, kde je Anglicko favorit B-skupiny, v ktorej sú aj Irán, USA a Wales. Domáci kormidelník Roberto Mancini bol napriek tomu po zápase ohľadom formy súpera zdržanlivý. "Sú na majstrovstvách sveta a to je najdôležitejšie. Futbal je veľmi zvláštny. Podľa mňa má Anglicko jeden z najlepších tímov na svete, prehrali, ale myslím si, že v Katare majú šancu. Oproti tomu je B-divízia nepodstatná," uviedol Mancini pre agentúru AFP. Jeho zverenci nestačili v baráži o svetový šampionát na Severné Macedónsko 0:1.



Southgate si po stretnutí vyslúžil aj hukot od priaznivcov. "Je náročne pomenovať dôvod, prečo neskórujeme. Myslím si, že na to ideme dobre, dostávame sa do rovnakých šancí ako predtým. Len nedokážeme zakončiť. Reakciám v závere rozumiem, zodpovedajú našim výsledkom v tejto súťaži a sú pochopiteľné," uviedol kormidelník hostí. Situáciu nevidí beznádejne stredopoliar Declan Rice. "Nemyslím si, že bolo zlé úplné všetko. Prichádza to, hrali sme oveľa lepšie než v lete. Vytvárame si šance a myslím si, že nám pomôže tréning. Verte mi, budeme dobrí," uviedol hráč West Hamu. Anglicko čaká záverečný zápas LN v pondelok proti Nemecku, ktoré už nemôže postúpiť do Final Four a zároveň má istotu zotrvania v A-divízii. O účasť medzi elitou zabojujú v ten istý deň Maďarsko a Taliansko.