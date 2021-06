Taliani postúpili a natiahli série, Bale strojcom waleskej výhry

Rím/Baku 17. júna (TASR) - Talianska futbalová reprezentácia vyhral desiaty zápas za sebou bez inkasovaného gólu. Na triumf 3:0 nad Tureckom nadviazala v stredajšom druhom vystúpení na finálovom turnaji EURO 2020, Švajčiarov zdolala rovnakým pomerom a so ziskom 6 bodov si v predstihu zaistila ako prvá spomedzi 24 účastníkov postup do osemfinále.



Taliani ťahajú sériu 29 medzištátnych zápasov bez prehry, naposledy boli nad ich sily Portugalci, ktorí ich 10. septembra 2018 v zápase Ligy národov zdolali 1:0. Pod vedením Roberta Manciniho, ktorý úspešne zvládol generačnú obmenu tímu, predvádza "squadra azzurra" ľúbivý a zároveň efektívny futbal. "Švajčiari majú veľmi silné a nevyspytateľné mužstvo. Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas a taký aj bol. Úvod nebol z našej strany dobrý, pomalšie sme sa rozbiehali. Potom však začali prichádzať naše šance, ktoré sme využili a zaslúžene vyhrali. Súpera sme vysoko napádali a donútili ho k chybám. Chlapci si zaslúžia absolutórium, podali výborný výkon. Zvládli aj druhý zápas v priebehu piatich dní, čo po sezóne nie je jednoduché," povedal Mancini.



Jeho tím zužitkoval prevahu v 26. minúte. Skóre stretnutia na Olympijskom štadióne v Ríme otvoril Manuel Locatelli a hráč Sassuola pridal krátko po prestávke aj druhý gól. Triumf Talianov spečatil v závere Ciro Immobile, ktorý má na konte rovnako dva góly na šampionáte po tom, ako sa strelecky presadil aj proti Turkom. "Sme tu neskutočne silná a prajná partia. Sme radi, že už máme postup po vrecku. No viac nás teší spôsob, akým hráme a vyhrávame zápasy," poznamenal Locatelli, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu. "Som hrdý na toto ocenenie, chcel by som sa s ním rozdeliť so spoluhráčmi. Prvý gól venujem mojej rodine, druhý všetkým fanúšikom Talianska. Hráme pre nich, aby mali znova z futbalu radosť," dodal Locatelli.



Švajčiari v úvodnom súboji na šampionáte remizovali s Walesom 1:1 a proti Talianom by podobný výsledok brali všetkými desiatimi. Proti však bol disponovaný súper, čo uznal aj kouč Vladimir Petkovič. "Taliani hrajú skvelý futbal. Gratulujem im k víťazstvu, ktoré je úplne zaslúžené. Dnes to nebol náš deň, nevychádzali nám veci podľa predstáv, kým z Talianov sálala pohoda odvíjajúca sa z ich vynikajúcej formy," povedal švajčiarsky kormidelník, ktorého zverenci musia v záverečnom súboji A-skupiny zdolať Turecko. "Taliani boli lepší. Proti nim si nemôžete dovoliť spraviť chybu, inak nemáte šancu na dobrý výsledok. No už sa sústredíme na zápas s Tureckom. Vieme, že keď vyhráme, budeme mať stále veľkú šancu na postup do osemfinále," pridal svoj postreh kapitán Granit Xhaka.



Na druhom mieste tabuľky A-skupiny za Talianmi sú po druhom kole štvorbodoví Walesania, ktorí zvíťazili v Baku nad Tureckom 2:0. Ich triumf režíroval kapitán mužstva Gareth Bale, autor dvoch finálnych prihrávok, ktoré pretavili do gólu 26. minúte Aaron Ramsey a v nadstavenom čase Connor Roberts. Zápas mohli ostrovania rozhodnúť už skôr, no v 61. minúte práve Bale nepremenil pokutový kop. "Vytvorili sme si veľa šancí a postupne sme zápas dostali pod kontrolu. Dnes bolo pre nás veľmi dôležité zvíťaziť a sme šťastní, že sa to podarilo. Áno, nedal som gól z penalty, ale snažil som sa byť užitočný pre tím. Myslím si, že štyri body by mohli stačiť na postup, ale uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Keby nám ich niekto ponúkol pred turnajom, brali by sme ich všetkými desiatimi," povedal pre uefa.com krídelník, ktorý v uplynulej sezóne hosťoval v Tottenhame Hotspur z Realu Madrid. Pred piatimi rokmi na európskom šampionáte postúpili Walesania prekvapujúco do semifinále a boli "čierny kôň" šampionátu, o niečo podobné sa pokúsia opäť. "Bolo by to perfektné, ale sme len na začiatku. Zvládli sme síce úvodné dva zápasy, no ešte nemáme ani istotu postupu zo skupiny," krotil eufóriu dočasný kouč Rob Page.



Turci sú na šampionáte zatiaľ veľkým sklamaním. Po odovzdanom výkone a prehre 0:3 v otváracom dueli s Talianskom nestrelili gól ani v druhom vystúpení. "Chcem sa ospravedlniť fanúšikom Turecka. Išli sme vyhrať a tvrdo sme pracovali, ale nestačilo to. Čaká nás ešte jeden zápas proti Švajčiarsku a ten chceme vyhrať," uviedol obranca Umut Meras.