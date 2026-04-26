Taliani prehrali v prípravnom dueli vo Francúzsku 2:4
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Hokejisti Talianska prehrali v nedeľnom prípravnom dueli pred MS na ľade Francúzska 2:4. Taliani budú ako nováčik elitnej kategórie druhým slovenským súperom na šampionáte v základnej B-skupine vo Fribourgu, vzájomný zápas je na programe 17. mája.
prípravný zápas pred MS:
Francúzsko - Taliansko 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
Góly: 25. Bruche, 46. Cantagallo, 48. Gallet, 59. Douay - 33. Zanetti, 38. Segafredo
