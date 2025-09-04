Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Taliani proti Estónsku a Izraelu bez útočníka Scamaccu

Na archívnej snímke Gianluca Scamacca. Foto: TASR/AP

Dvadsaťšesťročný hráč Atalanty vo štvrtok opustil prípravný kemp pre problémy s kolenom.

Autor TASR
Rím 4. septembra (TASR) - Talianskej futbalovej reprezentácii bude v septembrových zápasoch kvalifikácie MS 2026 proti Estónsku a Izraelu chýbať útočník Gianluca Scamacca. Dvadsaťšesťročný hráč Atalanty vo štvrtok opustil prípravný kemp pre problémy s kolenom.

Scamacca naposledy reprezentoval Taliansko na vlaňajších ME v Nemecku, kde odohral všetky štyri duely. „Squadra azzurra“ odštartovala kvalifikáciu v päťčlennej I-skupine júnovými stretnutiami s Nórskom (0:3) a Moldavskom (2:0), v tabuľke jej priebežne patrí tretia priečka. Na čele je mužstvo zo Škandinávie, ktoré je po štyroch zápasoch bez straty bodu, pripomenula agentúra AP.
