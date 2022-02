Taliani proti Slovensku bez Berrettiniho, ale so Sinnerom

Rím 3. februára (TASR) - Talianski tenisti nastúpia v kvalifikačnom dueli Davisovho pohára proti Slovensku (4.-5. marca na harde v Bratislave) bez Mattea Berrettiniho - vlaňajšieho wimbledonského finalistu. V nominácii však figuruje ďalší hráč z elitnej svetovej desiatky Jannik Sinner. Okrem štvrťfinalistu Australian Open kapitán Filippo Volandri nominoval Lorenza Sonega, Fabia Fogniniho, Lorenza Musettiho a Simoneho Bolelliho. Víťaz duelu postúpi na finálový turnaj.



Berrettini absolvuje vo februári juhoamerickú šnúru na antuke, čo zohralo úlohu pri nominácii na zápas so Slovenskom, ktorý sa uskutoční na tvrdom povrchu. "Nominácia vznikla po rozhovoroch s hráčmi. Ak zvíťazíme, som presvedčený o tom, že Matteo bude na finálovom turnaji k dispozícii. Verím, že v Bratislave ukážeme silného tímového ducha," uviedol Volandri pre oficiálnu webovú stránku Talianskej tenisovej federácie.



Berrettini postúpil na Australian Open až do semifinále, v ktorom podľahol neskoršiemu šampiónovi Španielovi Rafaelovi Nadalovui. Vo svetovom rebríčku ATP figuruje na šiestom mieste, Sinner je po úvodnom grandslame sezóny desiaty. "Kapitán sa po konzultácii s hráčmi rozhodol, že na duel so Slovenskom nominuje päticu Sinner, Sonego, Fognini, Musetti, Bolelli. Chalanom budem určite fandiť aj na diaľku. Dúfam, že v Bratislave vyhráme a na finálovom turnaji sa budem môcť opäť pripojiť k tímu," povedal Berrettini.



Kapitán slovenského tímu Tibor Tóth oznámi nomináciu na piatkovej tlačovej konferencii. Slováci si zabezpečili účasť v kvalifikácii vďaka vlaňajšiemu víťazstvu 3:1 nad Čile v NTC. Dvoma bodmi prispel k triumfu nad Juhoameričanmi Norbert Gombos, ktorý vo dvojhrách zdolal Nicolasa Jarryho i Cristiana Garina. Tretí bod pridali deblisti Filip Polášek s Igorom Zelenayom. V daviscupovej histórii pôjde o druhý vzájomný duel, na antuke v Cagliari v marci 2009 zvíťazili Taliani 4:1.