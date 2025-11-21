< sekcia Šport
Taliani sú prvými finalistami po triumfe 2:0 nad Belgickom
Taliani postúpili do finále napriek absencii svetovej dvojky Jannika Sinnera i Lorenza Musettiho.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bologna 21. novembra (TASR) - Tenisti Talianska sa tretíkrát za sebou prebojovali do finále Davisovho pohára. V semifinálovom dueli na finálovom turnaji v Bologni zdolali Belgicko 2:0. O rozhodujúci druhý bod pre dvojnásobných obhajcov titulu sa zaslúžil Flavio Cobolli, ktorý zdolal Zizoua Bergsa po trojsetovej bitke 6:3, 6:7 (5), 7:6 (15). V tajbrejku rozhodujúceho dejstva odvrátil sedem mečbalov.
O úvodný bod sa postaral Matteo Berrettini, ktorý zdolal Raphaela Collignona 6:3, 6:4. Taliani postúpili do finále napriek absencii svetovej dvojky Jannika Sinnera i Lorenza Musettiho. V dueli o „šalátovú misu" nastúpia v nedeľu proti víťazovi sobotňajšieho druhého semifinále medzi Španielskom a Nemeckom
O úvodný bod sa postaral Matteo Berrettini, ktorý zdolal Raphaela Collignona 6:3, 6:4. Taliani postúpili do finále napriek absencii svetovej dvojky Jannika Sinnera i Lorenza Musettiho. V dueli o „šalátovú misu" nastúpia v nedeľu proti víťazovi sobotňajšieho druhého semifinále medzi Španielskom a Nemeckom
finálový turnaj Davisovho pohára v Bologni
semifinále:
Taliansko - Belgicko 2:0
Matteo Berrettini - Raphael Collignon 6:3, 6:4
Flavio Cobolli - Zizou Bergs 6:3, 6:7 (5), 7:6 (15)
semifinále:
Taliansko - Belgicko 2:0
Matteo Berrettini - Raphael Collignon 6:3, 6:4
Flavio Cobolli - Zizou Bergs 6:3, 6:7 (5), 7:6 (15)