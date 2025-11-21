Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 21. november 2025Meniny má Elvíra
Taliani sú prvými finalistami po triumfe 2:0 nad Belgickom

Taliansky tenista Flavio Cobolli hádže raketu po strate fiftínu proti Belgičanovi Zizouovi Bergsovi v druhej dvojhre semifinálového duelu Taliansko - Belgicko na finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni v piatok 21. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Taliani postúpili do finále napriek absencii svetovej dvojky Jannika Sinnera i Lorenza Musettiho.

Bologna 21. novembra (TASR) - Tenisti Talianska sa tretíkrát za sebou prebojovali do finále Davisovho pohára. V semifinálovom dueli na finálovom turnaji v Bologni zdolali Belgicko 2:0. O rozhodujúci druhý bod pre dvojnásobných obhajcov titulu sa zaslúžil Flavio Cobolli, ktorý zdolal Zizoua Bergsa po trojsetovej bitke 6:3, 6:7 (5), 7:6 (15). V tajbrejku rozhodujúceho dejstva odvrátil sedem mečbalov.

O úvodný bod sa postaral Matteo Berrettini, ktorý zdolal Raphaela Collignona 6:3, 6:4. Taliani postúpili do finále napriek absencii svetovej dvojky Jannika Sinnera i Lorenza Musettiho. V dueli o „šalátovú misu" nastúpia v nedeľu proti víťazovi sobotňajšieho druhého semifinále medzi Španielskom a Nemeckom



finálový turnaj Davisovho pohára v Bologni

semifinále:

Taliansko - Belgicko 2:0

Matteo Berrettini - Raphael Collignon 6:3, 6:4

Flavio Cobolli - Zizou Bergs 6:3, 6:7 (5), 7:6 (15)

