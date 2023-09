Taliani remizovali v Skopje, Spalletti: Chýbala nám trpezlivosť

Skopje/Vroclav 10. septembra (TASR) - Futbalisti Talianska nezvládli podľa predstáv svoj tretí súboj v kvalifikácii ME 2024. Úradujúci majstri Európy zaváhali v C-skupine na ihrisku Severného Macedónska, kde len remizovali 1:1. Trénerovi Lucianovi Spallettimu tak nevyšla premiéra na lavičke "squadry azzurra". Angličania v šlágri "céčka" stratili prvé body, keď remizovali vo Vroclave s Ukrajinou 1:1. Zostali však na čele tabuľky s trinástimi bodmi. Ich sobotný súper je druhý a zaostáva o šesť bodov, ale má zápas k dobru.



Talianom nevyšla odplata za prehru so Severným Macedónskom (0:1) zo semifinále baráže MS 2022 v Katare. Spallettiho debut po rezignácii Roberta Manciniho tak nebol úspešný. Hostia pritom začali v Skopje lepšie, mali dominantné držanie lopty a vytvorili si aj niekoľko šancí. Na začiatku druhého polčasu Nicolo Barella krížnou strelou trafil žrď, následne kapitán Ciro Immobile hlavičkou prekonal brankára Stola Dimitrievského. Severnému Macedónsku sa však podarilo v 81. minúte vyrovnať na 1:1, Enis Bardhi z priameho kopu zakrútil loptu pravačkou presne k žrdi. Úradujúci majstri Európy si v závere ešte vytvorili tlak, ale nedokázali streliť druhý gól.



"Mužstvo hralo dobre, aj keď sme dali len jeden gól. Dostali sme sa do pozícií, z ktorých sme si mohli vytvoriť väčšie šance. Chýbala nám trpezlivosť, aby sme poslali útočníkom správne pasy, keď sme mali na to čas a priestor. Taliansko sledujú ľudia z celého sveta, oni sú tí, ktorí nás môžu posúdiť na základe toho, čo videli," povedal Spalletti pre televíznu stanicu RAI. "Squadra azzurra" odohrala v kvalifikácii len tretí duel a je so štyrmi bodmi na treťom mieste. V porovnaní so štvrtým Macedónskom, ktoré má rovnaký počet bodov, má lepšie skóre a zápas k dobru.



Talianov čaká v utorok večer na San Sire kľúčový duel proti Ukrajine, ktorá má štvorbodový náskok a odohrala o jedno stretnutie viac. Ak si chcú udržať reálnu šancu na postup, musia zvíťaziť. Na budúcoročný šampionát v Nemecku (14. júna - 14. júla) postúpia prvé dva tímy z každej z desiatich skupín. "Ak sa veci vyvíjajú takýmto spôsobom, jediné, čo môžeme robiť, je pozerať sa na utorok večer. Bude to pre nás obrovský zápas a chceme v ňom uspieť," uviedol Immobile.



Angličanom sa nepodarilo udržať stopercentnú bilanciu v kvalifikácii. Napriek tomu má mužstvo Garetha Southgatea výbornú východiskovú pozíciu v boji o postup na budúcoročné ME v Nemecku. "Albión" mal proti Ukrajine v úvode viac z hry, no v 26. minúte inkasoval, keď sa presadil Oleksandr Zinčenko. Ukrajinci predviedli skvelú kombinačnú akciu, keď Viktor Cygankov vysunul na pravom krídle Juchyma Konopľu, ktorý našiel pred bránou hráča Arsenalu Londýn a ten nezaváhal. "Moji zverenci pripravili pre ľudí veľmi dobrú oslavu futbalu. Nikto nechcel ísť domov, pretože nejde len o výsledok," citovala agentúra AFP trénera Serhija Rebrova. Ukrajinská reprezentácia tentoraz našla domáce prostredie v poľskom Vroclave, zápas sledovalo približne 40.000 divákov.



Favorit vyrovnal ešte do polčasu, keď si Kyle Walker vo svojom 77. stretnutí za Anglicko otvoril strelecký účet. Kapitán Harry Kane našiel dlhou prihrávkou obrancu Manchestru City a ten prekonal brankára Georgija Buščana. "Bola to úľava. Mám šťastie, že som už odohral za reprezentáciu toľko zápasov. Môžem si odškrtnúť ďalší ciel, keďže sa mi podarilo skórovať. Som rád, že som mohol pomôcť tímu, ale v prvom rade som obranca a mojou hlavnou úlohou je zabrániť gólom v našej sieti. Myslím si, že máme v skupine silnú pozíciu," povedal Walker.



Angličania mohli po prestávke pridať aj druhý gól. Najväčšiu šancu mal Bukayo Saka, ale brankár Buščan vytlačil jeho pokus na hornú žrď. Southgate považuje remízu za cenný výsledok v boji o postup: "Bolo veľmi ťažké hrať na tomto mieste. Myslím si, že sme kontrolovali hru, mali sme takmer 70-percentné držanie lopty. Neboli sme však dostatočné dobrí v útoku, nevytvorili sme si veľa šancí. Samozrejme, chceme hrať lepšie, ale je to naozaj dôležitý bod."