Taliani s tretím titulom v rade, rozhodol Cobolli
Základ talianskeho víťazstva položil v prvej dvojhre Matteo Berrettini, ktorý zdolal Pabla Carrena Bustu 6:3, 6:4.
Autor TASR,aktualizované
Bologna 23. novembra (TASR) - Talianski tenisti obhájili titul v Davisovom pohári. Vo finále v Bologni zdolali Španielov 2:0. Rozhodujúci druhý bod zariadil v súboji tímových jednotiek Flavio Cobolli, ktorý zvíťazil nad Jaumem Munarom 1:6, 7:6 (5), 7:5. Taliansko ovládlo tímové súťaže mužov i žien tretíkrát za sebou, vo finále Pohára Billie-Jean Kingovej v čínskom Šen-čene triumfovali Talianky nad Američankami taktiež 2:0.
Základ talianskeho víťazstva položil v prvej dvojhre Matteo Berrettini, ktorý zdolal Pabla Carrena Bustu 6:3, 6:4. V druhom zápase mal Munar suverénny prvý set. Cobollimu v ňom zobral prvé dve podania a doviedol ho k úspešnému koncu 6:1. Dramatickejšie dianie prinieslo druhé dejstvo, v ktorom stratili obaja hráči prvé podania. V ďalšom priebehu si svoje servisy udržali, o víťazovi setu tak rozhodoval tajbrejk. V ňom vyhral po dvanástich loptičkách Cobolli a duel poslal do rozhodujúceho tretieho setu.
Vyrovnané záverečné dejstvo bolo až do stavu 5:5 bez jediného brejkbalu či zhody. Kľúčový sa ukázal jedenásty gem, v ktorom Cobolli brejkol Munara. Následné podanie si ustrážil čistou hrou a pred domácimi divákmi vybojoval pre Talianov tretiu trofej v rade.
Taliansko vyhralo prestížnu súťaž štvrtýkrát v histórii, prvý raz sa mu to podarilo v roku 1976. „Je ťažké popísať tieto pocity. O takomto večeri som sníval. Neviem, ako som vyhral, bolo to veľmi ťažké. Munar hral veľmi dobre. No nemôžem prehrať, keď bojujem za svoju krajinu. Niekedy musíte dať zo seba všetko. Neviem čo sa stalo, ale som majster sveta,“ povedal 23-ročný Cobolli po víťazstve.
finálový turnaj Davisovho pohára v Bologni
finále:
Taliansko - Španielsko 2:0
Matteo Berrettini - Pablo Carreno Busta 6:3, 6:4
Flavio Cobolli - Jaume Munar 1:6, 7:6 (5), 7:5
