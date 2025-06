Taliani sa stiahli, Belko sa snažil pomôcť: Mám s tým skúsenosti

Na snímke zľava futbalista Talianska Cesare Casadei, ktorý strieľa gól, prizerajú sa brankár a kapitán Slovenska Ľubomír Belko a hráč Slovenska Jakub Jakubko počas zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Taliansko na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Trnave v sobotu 14. júna 2025. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Šamorín 15. júna (TASR) - Slovenský futbalový brankár Ľubomír Belko sa snažil v sobotu pomôcť svojmu národnému tímu do 21 rokov aj vo fázach, keď sa Taliani stiahli do defenzívy. Domáci prehrali na ME 0:1, keď súper premenil jednu z dvoch striel na bránku. „Sokolíci“ tak stratili šancu na postup zo základnej A-skupiny.K jedinému gólu v zápase prišlo po sérii chýb domácich hráčov, ktoré potrestal Cesare Casadei. Belko sa snažil zmenšiť strelecký uhol, no stredopoliar Turínu poslal loptu ponad jeho ľavú ruku. Následne sa favoriti stiahli do defenzívy a na bránku vystrelili len raz pri rohovom kope. „Keď sa súper stiahne do defenzívy, znamená to pre mňa, že musím byť pripravený na ojedinelú šancu súpera, ktorá môže prísť, a pomôcť mužstvu podržať ten výsledok. Zároveň chcem dodať mužstvu pokoj a istotu, že sa na mňa môžu spoľahnúť. Mám už skúsenosti s podobnými zápasmi a viem z nich čerpať. Pri nepriaznivom stave 0:1 som chcel mužstvu pomôcť, udržať nás v hre a potom som veril, že chalani zápas otočia,“ zhodnotil gólman Žiliny, ktorý zároveň plní v „dvadsaťjednotke“ funkciu kapitána, pre TASR.V priebehu zápasu sa favoriti viac a viac uchyľovali ku kúskovaniu hry, jedenkrát takýmto spôsobom zabránili potenciálnemu brejku Slovákov po svojom rohovom kope.zhodnotil Belko. Napriek tomu že je kapitán, patrí k väčšine mládežníckej reprezentácie, ktorá ešte neabsolvovala zápas za „áčko“. Má tak šancu zaujať kormidelníka prvého tímu Francesca Calzonu, ktorý navštívil oba duely domácich na turnaji.zhodnotil na nedeľnej tlačovej konferencii v Šamoríne Pavol Farkaš, člen realizačného tímu Calzonu.