Taliani triumfovali nad Chorvátmi 13:10 a postúpili do semifinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Do semifinále postupujú prvé dva tímy z každej skupiny, zvyšné štyri mužstvá budú bojovať o konečné umiestenie na šampionáte (o 5. až 11. miesto).

Autor TASR
Belehrad 21. januára (TASR) - Talianski vodní pólisti doplnili štvoricu semifinalistov na ME v Belehrade. V stredajšom zápase o druhú priečku F-skupiny zvíťazili nad Chorvátmi 13:10 a v boji o finále sa stretnú so Srbskom. Víťaz skupiny Grécko, ktorý mal istý postup už pred záverečným duelom, si poradil s Rumunskom 18:9. V ďalšej fáze narazí na Maďarsko.

ME vo vodnom póle v Belehrade

hlavná fáza - F-skupina:

Turecko - Gruzínsko 11:14 (3:1, 3:5, 3:2, 2:6)

Taliansko - Chorvátsko 13:10 (3:3, 2:0, 2:4, 6:3)

Rumunsko - Grécko 9:18 (0:5, 1:4, 4:4, 4:5)



tabuľka:

1. Grécko 5 5 0 0 0 84:46 15*

2. Taliansko 5 4 0 0 1 81:53 12*

-------------------------------------

3. Chorvátsko 5 3 0 0 2 77:49 9

4. Rumunsko 5 2 0 0 3 59:84 6

5. Gruzínsko 5 1 0 0 4 51:80 3

6. Turecko 5 0 0 0 5 55:95 0



* - postup do semifinále

