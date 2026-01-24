Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 24. január 2026Meniny má Timotej
< sekcia Šport

Taliani triumfovali v mix štafete v Novom Meste, Slováci 13.

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Od úvodu sa držali pretekárky pokope, Bátovská Fialková sa pohybovala okolo 7. miesta.

Autor TASR
Nové Mesto na Morave 24. januára (TASR) - Talianski biatlonisti v zložení Dorothea Wiererová, Lisa Vittozziová, Lukas Hofer a Tommaso Giacomel zvíťazili v miešanej štafete na podujatí Svetového pohára v Novom Meste na Morave. V českom stredisku mali streleckú bilanciu 0+10 a vyhrali s náskokom 24,7 sekundy pred Francúzmi, tretí skončili domáci reprezentanti s finišmanom Michalom Krčmářom (+57,2). Slovenské kvarteto v zložení Paulína Bátovská Fialková, Anastastia Kuzminová, Jakub Borguľa a Šimon Adamov obsadilo 13. priečku, s jedným trestným okruhom a 12 dobíjaniami zaostalo za víťazmi o 3:14,6 min.

Od úvodu sa držali pretekárky pokope, Bátovská Fialková sa pohybovala okolo 7. miesta. Na úvodnej streľbe dvakrát minula, po štvrtej rane ju navyše zdržal zaseknutý náboj, a hoci dobila úspešne, klesla na 16. pozíciu so stratou 30 sekúnd. Viedli Švédi zásluhou Johanny Skottheimovej pred Rakúskom a Slovinskom. Skottheimová čisto strieľala aj na stojke, po nej ju predstihli Francúzka Oceane Michelonová i Rakúšanka Anna Gandlerová, ktoré si hneď vytvorili náskok pred konkurentkami. Bátovská Fialková musela raz dobíjať a Kuzminovej odovzdala na 12. mieste s mankom 56,5 s na čelo. Slovenská veteránka na svojej prvej streľbe raz opravovala a bola priebežne trinásta. Na čelo sa dostalo Rakúsko zásluhou Anny Juppeovej. K dobru mala 8 sekúnd na Justine Braisazovú-Bouchetovú, tá však na trati manko rýchlo zmazala. Francúzka odstrieľala v stoji bez jediného zaváhania a vytvorila si 25-sekundový náskok pred Švajčiarskom, Rakúsko kleslo na 4. priečku. Kuzminová strieľala v stojke čisto a posunula sa vpred, odovzdávala Borguľovi na 11. pozícii (+1:14,1).

Oscar Lombardot expresne vybielil všetkých päť terčov a po jeho prvej streľbe si Francúzsko držalo 23-sekundový náskok pred Rakúskom s Patrickom Jakobom, tretí boli Taliani. Borguľa musel raz opravovať. V stojke minul až trikrát, opravy mu vyšli a držal si svoju pozíciu. Lombardot zopakoval čistú streľbu aj v stoji, Taliani však vďaka Lukasovi Hoferovi stiahli manko na lídrov na 14,8 s. Borguľa klesol za Nóra Johana-Olava Botna a odovzdával na 12. mieste (+1:46,0). Giacomel Tommaso bežal výborne, na trati skresal stratu na Quentina Fillona Mailleta na 8 sekúnd a po streľbe v ľahu poslal Taliansko do vedenia, keďže Francúz musel ísť do trestného okruhu. Na tretie miesto sa posunuli Američania, ktorí strácali pol minúty. Adamov bol v ležke s jednou opravou, v stoji najprv minul dva terče a napokon musel zamieriť do trestného okruhu. Giacomel strieľal v stojke čisto, odchádzal zo strelnice s takmer 24-sekundovým náskokom a bolo jasné, že Talianov dovedie k víťazstvu pred Francúzskom. V závere to však bol tuhý boj o tretie miesto medzi USA a Českom. Maxime Germain a Michal Krčmář opúšťali strelnicu takmer spoločne, na radosť Vysočina arény mal v závere viac síl Krčmář. Adamov finišoval na 13. mieste.
.

Neprehliadnite

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude