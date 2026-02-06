< sekcia Šport
Taliani v mixe zdolali Švajčiarsko 12:4, Švédi s ďalšou prehrou
Obhajcovia zlata tak napravili štvrtkovú prehru 2:7 s Kanadou a pripísali si druhé víťazstvo.
Autor TASR,aktualizované
Cortina d'Ampezzo 6. februára (TASR) - Talianski reprezentanti v curlingu zdolali vo svojom treťom zápase na domácom olympijskom turnaji miešaných dvojíc Švajčiarsko 12:4. Obhajcovia zlata si tak napravili chuť po štvrtkovej prehru 2:7 s Kanadou a pripísali si druhé víťazstvo. Následne pridali tretie, keď zvíťazili nad Estónskom 7:4.
Bronzoví z Pekingu 2022 Švédi naopak prehrali tri zápasy za sebou. Súrodenci Isabella Wranová a Rasmus Wrana najprv podľahli dvojici z Veľkej Británie 4:7 a potom prehrali s Nórskom 0:9. Britské duo sa radovalo aj neskôr, keď vyhralo nad Kórejskou republikou 8:2. V súboji dvoch zámorských tímov si lepšie počínali zástupcovia USA, ktorí zdolali Kanadu 7:5 a pripravili ju o doterajšiu stopercentnú bilanciu. Američania uspeli aj vo svojom druhom piatkovom vystúpení, keď zvíťazili 8:1 nad Čechmi.
miešané dvojice - základná fáza:
Česko - USA 1:8, Švédsko - Nórsko 0:9, Južná Kórea - Veľká Británia 2:8, Taliansko - Estónsko 7:4, Švédsko - Veľká Británia 4:7, Taliansko - Švajčiarsko 12:4, USA - Kanada 7:5