Taliani v mixoch stále stopercentní, obhajca z Kanady skončil

Kanadskí reprezentanti John Morris a Rachel Homanová (vľavo) počas zápasu proti českému páru Zuzana Paulová, Tomáš Paul na ZOH miešaných tímov v curlingu v Pekingu 6. februára 2022. Foto: TASR/AP

ZOH 2022 v Pekingu - curling

mix:



Švajčiarsko - Nórsko 5:6,



Kanada - Taliansko 7:8,



USA - Veľká Británia 4:8,



Česko - Čína 8:6



tabuľka:

1. Taliansko 9 9 0*



2. Veľká Británia 9 6 3*



2. Nórsko 9 6 3*



4. Švédsko 9 5 4*



5. Kanada 9 5 4



6. Česko 9 4 5



7. USA 9 3 6



7. Švajčiarsko 9 3 6



9. Čína 9 2 7



9. Austrália 9 2 7

* postup do semifinále



Peking 7. februára (TASR) - V semifinále olympijského turnaja miešaných dvojíc v curlingu sa stretnú Taliani so Švédmi a Nóri s Veľkou Britániou.V pondelok v Pekingu vyvrcholila základná časť a veľkú drámu priniesol duel Talianov s obhajcami titulu z Kanady. Kanaďania na postup do kvarteta potrebovali vyhrať nad dovtedy nezdolanými Talianmi. V opačnom prípade by sa tešili Švédi. Kanaďania prehrávali 2:4, ale v siedmom ende získali tri body. Duel dospel napokon do extraendu. V ňom zostali v stredovom kruhu len dva kamene a voľným okom nebolo možné rozoznať, ktorý je bližšie k úplnému stredu. Prišla do akcie technika a tá víťazstvo 8:7 určila Taliansku.S turnajom v mixe sa rozlúčili víťazstvom Česi Tomáš Paul a Zuzana Paulová. Tí otočili duel s domácimi Číňanmi a zvíťazili 8:6.