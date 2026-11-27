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Taliani viedli v semifinále nad Českom 1:0, Musetti zdolal Menšíka
V druhom singli nastúpili proti sebe tímové jednotky Flavio Cobolli a Jiří Lehečka.
Autor TASR
Bologna 27. novembra (TASR) - Talianski tenisti viedli v semifinále finálového turnaja Davisovho pohára nad Českom 1:0. O úvodný bod pre obhajcov titulu sa v Bologni postaral Lorenzo Musetti, ktorý zdolal Jakuba Menšíka 6:3, 6:4. V druhom singli nastúpili proti sebe tímové jednotky Flavio Cobolli a Jiří Lehečka.
finálový turnaj Davisovho pohára v Bologni
semifinále:
Taliansko - Česko 1:0 po úvodnej dvojhre
Lorenzo Musetti - Jakub Menšík 6:3, 6:4
semifinále:
Taliansko - Česko 1:0 po úvodnej dvojhre
Lorenzo Musetti - Jakub Menšík 6:3, 6:4