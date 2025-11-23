< sekcia Šport
Taliani vo finále vedú nad Španielskom 1:0, prvý bod získal Berrettini
Autor TASR
Bologna 23. novembra (TASR) - Talianski tenisti vedú vo finále Davisovho pohára nad Španielskom 1:0. Prvý bod pre obhajcov titulu pred domácim publikom v Bologni zariadil Matteo Berrettini, ktorý v úvodnej dvojhre zvíťazil nad Pablom Carrenom Bustom 6:3, 6:4. V druhom singli sa stretli tímové jednotky Flavio Cobolli a Jaume Munar.
V prvom sete si obaja hráči držali podanie do stavu 4:3 pre Berrettiniho, ktorý začínal. Vo ôsmom geme však brejkol Carrena Bustu a na podaní vzápätí dotiahol set do úspešného konca. V druhom sete sa to až do stavu 4:3 z pohľadu Španiela vyvíjalo rovnako, Berrettini si však na rozdiel od svojho súpera ôsmy gem udržal. V deviatom naopak zobral Carrenovi Bustovi servis, na záver predviedol čistú hru a pre Taliansko vybojoval prvý bod.
finálový turnaj Davisovho pohára v Bologni
finále:
Taliansko - Španielsko 1:0 po úvodnej dvojhre
Matteo Berrettini - Pablo Carreno Busta 6:3, 6:4
