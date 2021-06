Taliani vstúpili do Majstrovstiev Európy víťazstvom nad Tureckom

ME A-skupina - 1. kolo - Rím:

Turecko - Taliansko 0:3 (0:0)



Góly: 53. Demiral (vlastný), 66. Immobile, 79. Insigne. Rozhodovali: Makkelie - Steegstra, de Vries (všetci Hol.), ŽK: Söyüncü, Dervisoglu (obaja Tur.), 16.000 divákov.



Turecko: Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Meras - Yokuslu (65. Kahveci) - Karaman (76. Dervisoglu), Tufan (64. Ayhan), Yazici (46. Ünder), Calhanoglu - Yilmaz

Taliansko: Donnarumma - Florenzi (46. Di Lorenzo), Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli (73. Cristante) - Berardi (85. Bernardeschi), Immobile (81. Belotti), Insigne (81. Chiesa)



1. TALIANSKO 1 1 0 0 3:0 + 3 3

2. ŠVAJČIARKO 0 0 0 0 0:0 + 0 0

3. WALES 0 0 0 0 0:0 + 0 0

4. TURECKO 1 0 0 1 0:3 - 3 0



Rím 11. júna (TASR) - V otváracom zápase EURO 2020 zvíťazili futbalisti Talianska nad Tureckom 3:0. O triumfe v piatkovom súboji A-skupiny na Olympijskom štadióne v Ríme rozhodli po prestávke. Pomohol im vlastný gól Meriha Demirala z 53. minúty, druhý zásah pridal Ciro Immobile a výhru dominujúceho favorita spečatil Lorenzo Insigne.Ďalší účastníci zoskupenia Wales a Švajčiarsko vstúpia do šampionátu vzájomným súbojom v sobotu o 15.00 SELČ v Baku. Talianov čakajú v 2. kole skupinovej fázy Švajčiari (16. júna o 21.00 SELČ v Ríme), Turecko si o tri hodiny skôr zmeria sily s Walesom v Baku.Prvýkrát v histórii finálových turnajov ME sa v úlohe rozhodkyne predstavila žena, Francúzka Stephanie Frappartová kryla chrbát z pozície náhradnej štvrtej arbiterky hlavnému Holanďanovi Dannymu Makkeliemu. Taliani v úvodných minútach nepožičali Turkom loptu a usadili sa na ich polovici. Prvýkrát sa im podarilo dostať za ich obranu v 17. minúte, Insigneho krížna obaľovačka vnútri šestnástky minula cieľ. Turci nechali súpera tvoriť a sami to vzadu zatvorili. Ich defenzívna taktika vychádzala, so stupňujúcim sa tlakom favorita ale začala mať trhliny. V 22. minúte pohrozil hlavičkou po rohovom kope osamotený Chiellini, Cakir končekmi prstov vyškriabal loptu na roh. Aj ďalšie nebezpečné zakončenie Talianov bolo hlavičkové, Immobile po centri z ľavej strany poslal loptu tesne vedľa žrde. Turci boli vpredu "vypnutí", ich dva záblesky zastavil ofsajd a raz zakročil Donnarumma. V závere polčasu sa premiérovo na ME dostal do akcie VAR. Technológia preverila spornú situáciu po nastrelenej ruke Celika v pokutovom území, rozhodca však nevyhovel penaltovým naliehaniam Talianov a nechal pokračovať v hre.Ofenzívnu biedu Turkov mal zažehnať striedajúci Ünder a krátko po príchode na ihrisko dal o sebe vedieť. Vybojoval loptu na vlastnej polovici, predviedol dlhý šprint, v kľúčovej fáze mu už ale nezostali sily na razantnejšie zakončenie. Odpoveď Talianov na seba nenechala dlho čakať, hneď ich prvá akcia po prestávke sa skončila gólom. Barella našiel v pokutovom území Berardiho, ktorého centrovanú loptu pred nabiehajúcim Immobilem nasmeroval hruďou do vlastnej brány Demiral - 0:1. Zdvojnásobiť náskok s chuťou hrajúcich Talianov mohol Spinazzola, no Cakir jeho pokus vyrazil. V 66. minúte už bol ale turecký brankár bezmocný pri dorážke Immobileho z tesnej blízkosti, keď predtým vyrazil pokus Spinazzolu iba pred kanoniera Lazia a ten poľahky skóroval - 0:2. Turci kapitulovali aj tretíkrát, Insigne v 79. minúte šikovne zakrútil loptu k ľavej žrdi a stanovil výsledok otváracieho súboja šampionátu - 0:3.