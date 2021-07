Taliani zdolali Belgičanov a postúpili do semifinále proti Španielsku

Štvrťfinále ME:



Belgicko - Taliansko 1:2 (1:2)



Góly: 45.+2 Lukaku (z 11 m) - 31. Barella, 44. Insigne. Rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.), ŽK: Tielemans - Verratti, Berardi, 12.984 divákov.



Belgicko: Courtois – Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen – Meunier (69. Chadli, 74. Praet), Witsel, Tielemans (69. Mertens), T. Hazard – De Bruyne, Doku – Lukaku

Taliansko: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (79. Emerson) – Barella, Jorginho, Verratti (74. Cristante) – Chiesa (90.+1 Toloi), Immobile (74. Belotti), Insigne (79. Berardi)

Mníchov 2. júla (TASR) - Futbalisti Talianska postúpili do semifinále majstrovstiev Európy. V piatkovom štvrťfinálovom zápase v Mníchove zdolali Belgičanov 2:1, v utorok zabojujú vo Wembley o finále proti Španielsku (21.00 h SELČ).Taliani natiahli šnúru bez prehry na 32 zápasov. O triumfe rozhodli Nicola Barella a Lorenzo Insigne, ešte v prvom polčase skorigoval Romelu Lukaku z penalty, no svoj gólový účet na šampionáte uzavrel na čísle štyri.Belgičania nastúpili aj s kapitánom De Bruynem, ktorý utrpel v osemfinále proti Portugalsku zranenie členka. Pre svalové problémy však chýbal Eden Hazard, ten nebol ani medzi náhradníkmi. Belgičania už v 3. minúte rozohrali rohový kop po menších zmätkoch v talianskej obrane, no loptu upratal Bonucci. Ani jedno z mužstiev sa nehrnulo bezhlavo do útoku a hra sa prevažne odohrávala v strede pola. V 12. minúte Taliani ako prví rozvlnili sieť, keď prízemný center po priamom kope upratal Bonucci, no jeho zásah neplatil pre ofsajd. Na druhej strane sa dostal do šestnástky Doku, jeho prihrávka však nenašla cieľ a Belgičania neuspeli ani z následnej druhej vlny. V 22. minúte potiahol protiútok De Bruyne, dostal sa do stredu ihriska a spoza šestnástky vypálil ľavačkou, Donnarumma však efektne vyrazil na roh. Taliani kombinovali pred súperovou šestnástkou, ale defenzíva Belgicka ich nepustila do vyloženej príležitosti, naopak, museli si dávať veľký pozor na kontry. Po jednej z nich sa dostal do zakončenia Lukaku, ktorý poriadne natiahol Donnarummu. Po rohu sa otvoril priestor aj Talianom, so šťastím sa dostal k lopte Chiesa, vletel do šestnástky, ale so zblokovanou strelou si bez problémov poradil Courotis. Taliani sa však predsa dočkali. V 31. minúte nakrátko rozohrali po faule v strede ihriska, Belgičania nedokázali nakopnutú loptu dostať do bezpečia, Verratti vo vnútri pokutového územia prihral Barellovi, ten sa perfektne uvoľnil cez Vermaelen a Hazarda a suverénne otvoril skóre duelu. Po pokojnejšej pasáži priniesol záver polčasu viac vzruchu. Najprv Immobile nezužitkoval Spinazzolovu prihrávku z ľavej strany, no vzápätí potiahol loptu Insigne, zasekol si súpera a parádne zdvojnásobil vedenie Talianska. To však nebolo všetko, v 45. minúte fauloval Di Lorenzo prenikajúceho Dokua a hlavný rozhodca nariadil penaltu. Loptu si postavil Lukaku a bez problémov skorigoval na 1:2.Taliani vstúpili do druhej polovice aktívne, Chiesa napriahol spoza šestnástky, ale v rozhodujúcej chvíli sa šmykol a minul bránku. Belgičania však zvyšovali tempo, súpera trápili vysokým napádaním a získali územnú povahu. Na obranu Talianov platil najmä agilný Doku, no finálnej fáze chýbala efektivita. Na druhej strane, Taliani sa nestiahli a ohrozovali Belgičanov rýchlymi prechodmi do útoku. Po jednom z protiútokov však mali obrovskú šancu Belgičania. Doku rýchlo potiahol loptu po ľavej strane, vysunul De Bruyneho, ten okamžite poslal prízemný center na zadnú žrď, no Lukaku z blízka trafil iba dobiehajúceho Spinazzolu, ktorý zabránil istému gólu. Taliani odpovedali takmer okamžite, Spinazzola si tentoraz nabehol do šestnástky na opačnej strane, no netrafil loptu ideálne. Insigne potom už vystrelil lepšie, ale Courtois bol pozorný. V 69. minúte sa dostali na ihrisko Mertens s Chadlim a práve oni boli pri veľkej šanci na vyrovnanie. Mertens rozbehol akciu, Chadli poslal zvnútra šestnástky center, no Lukaku tesne minul loptu, a nezasiahol ju ani Hazard. Chvíľu na to však Chadli musel pre zdravotné problémy odstúpiť a nahradil ho Praet. Nasledoval ho aj Spinazzola, ktorý vyšprintoval za loptou, no zrejme utrpel svalové zranenie a z ihriska sa porúčal na nosidlách. Belgičanov mohol "spasiť" Doku, ktorý si individuálne vypracoval dobrú streleckú príležitosť, no prestrelil. "Červení diabli" postupne zatvárali Talianov, no ich obliehanie neprinieslo žiadny efekt a ich prvá prehra na turnaji znamenala aj ich koniec na EURO 2020.