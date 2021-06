Taliani zdolali Rakúsko 2:1 po predĺžení a postúpili

Osemfinále ME:



Londýn



Taliansko - Rakúsko 2:1 pp (0:0)



Góly: 95. Chiesa, 105. Pessina - 114. Kalajdžič. Rozhodovali: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Angl.), ŽK: Di Lorenzo, Barella - Arnautovič, Hinteregger, Dragovič



Taliansko: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola – Barella (67. Pessina), Jorginho, Verratti (67. Locatelli) – Berardi (84. Chiesa), Immobile (84. Belotti), Insigne (108. Cristante)

Rakúsko: Bachmann – Lainer (114. Ilsanker), Dragovič, Hinteregger, Alaba – Schlager (106. Gregoritsch), Grillitsch (106. Schaub) – Laimer, Sabitzer, Baumgartner (90. Schöpf) – Arnautovič (97. Kalajdžič)

Londýn 26. júna (TASR) - Futbalisti Talianska postúpili do štvrťfinále ME 2020. V druhom sobotnom osemfinálovom stretnutí zdolali v Londýne Rakúsko 2:1 po predĺžení a pridali sa k prvému postupujúcemu tímu - Dánsku. Vo štvrťfinále, ktoré je na programe v piatok 2. júla o 21.00 h v Mníchove, narazia na víťaza duelu Belgicko - Portugalsko (nedeľa 27. júna o 21.00).Duel sa po 90 minútach skončil bez gólov. Skóre otvoril až v 95. minúte Federico Chiesa, o desať minút neskôr dal postupový gól ďalší striedajúci hráč Matteo Pessina. Rakúšania potom znížili v 114. minúte zásluhou Sašu Kalajdžiča. Zverenci Roberta Manciniho predĺžili víťaznú šnúru na 12 zápasov, gól inkasovali až po 1169 minútach. Touto šnúrou bez inkasovania vytvorili nový rekord medzištátneho futbalu. Taliani neprehrali už 31 zápasov za sebou, 26-krát zvíťazili a päťkrát remizovali.Zápas bol od úvodu vyrovnaný, Rakúšania hrali odvážne, ale súper im nedal veľa priestoru. Prvá kolmica Barellu poslala do úniku Immobileho, ale taliansky útočník na loptu nedočiahol. V 11. minúte sa do ešte lepšej pozície dostal Spinazzola, ale z ľavej strany namieril tesne vedľa. To už Taliani preberali taktovku zápasu do rúk, súpera zatlačili na jeho polovici a v 18. minúte ich mohol poslať do vedenia Barella. Jeho strelu však Bachmann nohami vyrazil. Najväčšiu šancu prvého polčasu mal Immobile, ktorý v 32. minúte trafil konštrukciu bránky. Rakúšania sa potom v závere polčasu trochu prebrali, ale v ofenzíve toho veľa neukázali.V druhom polčase mali prvú šancu zverenci Franca Fodu. Alaba kopol priamy kop z dobrej pozície z hranice šestnástky, ale okrem múru prekopol aj bránku. Odpor Rakúšanov voči Talianom bol stále silný, v defenzíve stíhali vypĺňať priestory, favorit trpezlivo čakal na vhodnú príležitosť. V 65. minúte ho šokoval Arnautovič, ktorý prekonal Donnarummu hlavou, VAR však odhalil tesný ofsajd Rakúšana. Tréner Mancini zareagoval stiahnutím Verratiho a Barellu, na trávnik prišli čerství Pessina a Locatelli. Ani to však favoritovi nepomohlo prekonať húževnatý odpor Rakúska a Mancini sa potom odhodlal k ďalšiemu dvojnásobnému striedaniu. Ani Chiesa s Belottim však vytúžený gól pre "Squadru azzurru" nepriniesli.V predĺžení ako prvý vystrelil na bránku Chiesa, Bachmann jeho strelu vykryl, ale o pár sekúnd neskôr si ten istý hráč výborne spracoval loptu v šestnástke a ľavačkou dal vedúci gól. Bachmann potom bravúrne zlikvidoval priamy kop Insigneho, no o pár sekúnd neskôr ho Pessina prekonal po druhý raz.Na začiatku druhej časti predĺženia mohol znížiť Schaub, ale Donnarumma skvele zasiahol. Rakúšania potom mali ďalšiu šancu, ale ani Sabitzer nedostal loptu do siete. Skóre uzavrela presná hlavička Kalajdžiča po rohovom kope, viac už rakúski futbalisti nestihli.