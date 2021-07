Taliani zdolali Španielov v rozstrele a postúpili do finále

Semifinále ME:



Londýn



Taliansko - Španielsko 1:1 pp (1:1, 0:0), 4:2 v jedenástkovom rozstrele



Góly: 60. Chiesa - 80. Morata. Rozhodovali: Brych - Borsch, Lupp (všetci Nem.), ŽK: Toloi, Bonucci - Busquets



rozstrel z 11 m: Locatelli nedal, Olmo nedal, Belotti 1:0, Moreno 1:1, Bonucci 2:1, Thiago 2:2, Bernardeschi 3:2, Morata nedal, Jorginho 4:2



Taliansko: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (74. Toloi) - Barrella (85. Locatelli), Jorginho, Verratti (74. Pessina) - Chiesa (107. Bernardeschi), Immobile (61. Berardi), Insigne (85. Belotti)

Španielsko: Simon - Azpilicueta (85. M. Llorente), Garcia (109. P. Torres), Laporte, Alba - Koke (70. Rodri), Busquets (106. Thiago), Pedri - Olmo, Oyarzabal (70. Moreno), F. Torres (62. Morata)

Londýn 6. júla (TASR) - Talianski futbalisti sa prebojovali do finále majstrovstiev Európy. V utorňajšom prvom semifinálovom stretnutí v londýnskom Wembley zdolali Španielov 4:2 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa duel v riadnom hracom čase i predĺžení skončil remízou 1:1. Svojho nedeľňajšieho súpera spoznajú v stredu, keď o 21.00 SELČ v druhom semifinále nastúpia Anglicko a Dánsko.Taliansko sa ujalo vedenia v 60. minúte zásluhou Federica Chiesu, na 1:1 vyrovnal o dvadsať minút neskôr striedajúci Alvaro Morata. V zostávajúcom čase ani dodatočnej 30-minútovke ďalší gól nepadol, v rozstrele zlyhali zo Španielov Dani Olmo aj Morata, z Talianov jedine Manuel Locatelli v prvej sérii.Španieli boli od úvodu pri hre s loptou verní svojim početným kombináciám, snažili sa otupiť pozornosť protivníka a hľadali moment prekvapenia. V 12. minúte ho našiel Pedri a v šestnástke prihral voľnému Oyarzabalovi, ale ten vo vyloženej príležitosti nechal loptu za sebou. Taliani prekvapujúco prepadávali v strede poľa a problémy im robilo aj vysoké napádanie súpera. Chybnú rozohrávku chcel využiť F. Torres, ktorému však po perfektnej kľučke nevyšla strela spoza šestnástky. Taliansku ponúkol šancu až španielsky brankár Simon zle naplánovaným vybehnutím, Barrella sa namiesto zakončenia pokúsil o ďalšiu kľučku a obrancovia ho odzbrojili. V 25. minúte Donnarumma nepresným odkopom založil protiútok Španielska, na dvakrát vystrelil Olmo a taliansky brankár odčinil svoju chybu a udržal bezgólový stav. Taliani sa postupom času osmeľovali dopredu, ich akcie často ťahal rýchlonohý Emerson, no absentovalo dotiahnutie streleckým pokusom. Prvý vyslal až v poslednej minúte úvodného dejstva práve Emerson, ktorý po prihrávke Insigneho trafil z ostrého uhla brvno.Druhý polčas odštartoval obojstranne vyšším tempom. Azpilicueta konštruktívnym obranným zákrokom "nakopol" Oyarzabala, po jeho prihrávke vypálil len tesne nad Busquets. Vzápätí si na opačnom konci vypracoval streleckú pozíciu Chiesa, ktorého zakončenie pohotovým zákrokom zlikvidoval Simon. Útočné akcie sa prelievali, zákrok si pripísal aj Donnarumma po strele Oyarzabala z diaľky. Taliansky brankár potom zachytil center Albu, rukami založil rýchlu kontru, prvotný atak ešte španielska defenzíva zastavila, ale v druhej vlne pribehol Chiesa a v 60. minúte zvnútra šestnástky zakrútil loptu k žrdi. O päť minút neskôr mohli Španieli vyrovnať, Koke poslal oblúčik do šestnástky a nabiehajúci Oyarzabal v dobrej pozícii netrafil hlavou loptu. Španieli s príchodom Moratu zmenili štýl hry a do pokutového územia posielali jeden center za druhým. Väčšiu možnosť na zmenu skóre však mal striedajúci Berardi, po šikovnej prihrávke Chiesu pravačkou neprestrelil Simona. Onedlho sa zopakovalo to isté garde, len z väčšej vzdialenosti, a z mikrosúboja opäť vzišiel úspešne Simon. Ťah s Moratom vyšiel Španielsku v 80. minúte, keď si čerstvý útočník potiahol loptu na polovici súpera, narážačkou s Olmom prekabátil presilu brániacich hráčov a chladnokrvne prekonal aj Simona. "La Furia Roja" sa vyrovnávajúcim zásahom riadne nabudila a hnala sa za rozhodnutím.To už v základnej dobe neprišlo a Španielsko hralo aj tretie predĺženie na turnaji. Extračas sa začal odvíjať v pokojnejšom tempe, ani jedno mužstvo nechcelo zbrklosťou darovať vedenie rivalovi. Prelomiť to mohol Olmo, vybojoval priamy kop a sám ho rozohral nečakanou strieľanou prihrávkou po zemi, z dorážky vystrelil Morata a lopta po viacerých odrazoch minula priestor troch žrdí. Španieli vycítili pasivitu Talianov, po centri Morena išiel Morata do výskoku s Donnarummom, dorážku M. Llorenteho zblokoval Bonucci. Taliansko malo len jednu zblokovanú strelu Berardiho a zápas rozuzlil až jedenástkový rozstrel. V ňom síce najprv neuspel Locatelli, ale po nepremenených strelách Olma a Moratu spečatil postup Talianska v piatej sérii Jorginho.