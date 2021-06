Taliani zdolali Švajčiarsko a postúpili do osemfinále ME

A-skupina - 2. kolo:

Rím



Taliansko - Švajčiarsko 3:0 (1:0)



Góly: 26. a 52. Locatelli, 89. Immobile. Rozhodovali: Karasjov – Demeško, Gavrilin (všetci Rus.), ŽK: Gavranovič, Embolo (obaja Švajč.).



Taliansko: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (26. Acerbi), Spinazzola - Barella (87. Cristante), Jorginho, Locatelli (86. Pessina) - Berardi (70. Toloi), Immobile, Insigne (69. Chiesa)

Švajčiarsko: Sommer - Elvedi, Schär (58. Zuber), Akanji - Mbabu (58. Widmer), Freuler (84. Sow), Xhaka, Rodriguez - Shaqiri (76. Vargas) - Seferovič (46. Gavranovič), Embolo



1. TALIANSKO 2 2 0 0 6:0 + 6 6

2. WALES 2 1 1 0 3:1 + 2 4

3. ŠVAJČIARSKO 2 0 1 1 1:4 - 3 1

4. TURECKO 2 0 0 2 0:5 - 5 0



Rím 16. júna (TASR) - Futbalisti Talianska si ako prví zabezpečili postup do osemfinále EURO 2020. Vo svojom druhom zápase v A-skupine zdolali v Ríme Švajčiarsko 3:0 a so 6 bodmi sú na čele tabuľky.Hernú prevahu Talianov na Stadio Olimpico potvrdil dvoma gólmi stredopoliar Manuel Locatelli, tretí pridal útočník Ciro Immobile. Taliani uzavrú účinkovanie v základnej A-skupine v nedeľu 20. júna od 18.00 SELČ zápasom s Walesom, Švajčiari budú hrať v rovnakom čase s Tureckom.Taliani sa snažili od úvodu diktovať hru. V 11. minúte ešte Immobileho hlavičke chýbala presnosť, no ofenzívne snaženie domácich pokračovalo. V 19. minúte sa po rohovom kope presadil Chiellini, ale talianska radosť bola predčasná, keďže VAR odhalil jeho hru rukou. V 26. minúte už bolo všetko v súlade s pravidlami, keď Berardi potiahol loptu po pravej strane a po jeho prízemnej prihrávke pohotový Locatelli prestrelil brankára Sommera - 1:0.Švajčiari sa dlho nevedeli dostať k ofenzíve, ich snahy sa často končili už v zárodku. V 52. minúte sa Taliani kombináciou dostali pred šestnástku hostí a Locatelli ľavačkou prekvapil Sommera - 2:0. Po hodine hry sa do sľubnej šance dostal Zuber, ale brankár Talianov Donnarumma podržal svoj tím. Taliani bez väčších problémov čelili švajčiarskym ofenzívnym snahám a hrozili z brejkov. V 89. minúte sa presadil Immobile, keď strelou spoza šestnástky uzavrel na 3:0.