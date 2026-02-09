< sekcia Šport
Taliani zdolali v mixe USA 7:6, stretnú sa aj v semifinále
Obhajcovia zlata z Pekingu sa v pondelok stretnú s Američanmi ešte raz, ako druhý a tretí tím tabuľky ich čaká semifinálový súboj.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 9. februára (TASR) - Talianski reprezentanti v curlingu zdolali USA 7:6 na záver základnej fázy turnaja miešaných dvojíc na ZOH 2026. Obhajcovia zlata z Pekingu sa v pondelok stretnú s Američanmi ešte raz, ako druhý a tretí tím tabuľky ich čaká semifinálový súboj. V ďalšom zápase o postup do finále bronzoví z Pekingu Švédi vyzvú Britov, ktorí ovládli základnú fázu.
Česká dvojica si pripísala tretiu výhru, keď zdolala 8:4 Estónsko. Nórsko, ktoré neobháji striebro z roku 2022, si poradilo s Kórejskú republiku 8:5. Kanaďania zakončili svoje účinkovanie pod piatimi kruhmi víťazstvom 8:4 na Švajčiarmi.
ZOH26 - curling:
miešané dvojice - základná fáza:
Švajčiarsko - Kanada 4:8, USA - Taliansko 6:7, Nórsko - Kórejská republika 8:5, Česko - Estónsko 8:4
tabuľka po základnej fáze:
1. Veľká Británia 9 8 1*
2. Taliansko 9 6 3*
3. USA 9 6 3*
4. Švédsko 9 5 4*
5. Kanada 9 4 5
6. Nórsko 9 4 5
7. Švajčiarsko 9 4 5
8. Česko 9 3 6
9. Kór. rep. 9 3 6
10. Estónsko 9 2 7
*postup do semifinále
