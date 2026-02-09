Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Taliani zdolali v mixe USA 7:6, stretnú sa aj v semifinále

Na snímke Kanaďan Brett Gallant hádže kameňom v súťaži miešaných dvojíc základnej skupiny v curlingu proti Švajčiarku na zimných olympijských hrách (ZOH) 2026 v Cortine d'Ampezzo 9. februára 2026. Foto: TASR/AP

Obhajcovia zlata z Pekingu sa v pondelok stretnú s Američanmi ešte raz, ako druhý a tretí tím tabuľky ich čaká semifinálový súboj.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 9. februára (TASR) - Talianski reprezentanti v curlingu zdolali USA 7:6 na záver základnej fázy turnaja miešaných dvojíc na ZOH 2026. Obhajcovia zlata z Pekingu sa v pondelok stretnú s Američanmi ešte raz, ako druhý a tretí tím tabuľky ich čaká semifinálový súboj. V ďalšom zápase o postup do finále bronzoví z Pekingu Švédi vyzvú Britov, ktorí ovládli základnú fázu.

Česká dvojica si pripísala tretiu výhru, keď zdolala 8:4 Estónsko. Nórsko, ktoré neobháji striebro z roku 2022, si poradilo s Kórejskú republiku 8:5. Kanaďania zakončili svoje účinkovanie pod piatimi kruhmi víťazstvom 8:4 na Švajčiarmi.



ZOH26 - curling:

miešané dvojice - základná fáza:

Švajčiarsko - Kanada 4:8, USA - Taliansko 6:7, Nórsko - Kórejská republika 8:5, Česko - Estónsko 8:4



tabuľka po základnej fáze:

1. Veľká Británia 9 8 1*

2. Taliansko 9 6 3*

3. USA 9 6 3*

4. Švédsko 9 5 4*

5. Kanada 9 4 5

6. Nórsko 9 4 5

7. Švajčiarsko 9 4 5

8. Česko 9 3 6

9. Kór. rep. 9 3 6

10. Estónsko 9 2 7



*postup do semifinále
