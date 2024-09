Taliani zdolali v šlágri Francúzov 3:1, Belgičanov potiahol De Bruyne

Liga národov - 1. kolo:

A-divízia - 2. skupina:



Belgicko - Izrael 3:1 (1:1)

Góly: 21. a 53. De Bruyne (druhý z 11 m), 48. Tielemans - 36. Khalaili



Francúzsko - Taliansko 1:3 (1:1)

Góly: 1. Barcola - 30. Dimarco, 51. Frattesi, 74. Raspadori



B-divízia - 3. skupina:



Kazachstan - Nórsko 0:0



Slovinsko - Rakúsko 1:1 (1:1)

Góly: 16. Šeško (z 11 m) - 28. Laimer



B-divízia - 4. skupina:



Island - Čierna Hora 2:0 (1:0)

Góly: 39. Oskarsson, 58. Thorsteinsson



Wales - Turecko 0:0

ČK: 63. Yilmaz (Turecko)



C-divízia - 2. skupina:



Litva - Cyprus 0:1 (0:1)

Gól: 34. Pittas



Kosovo - Rumunsko 0:3 (0:1)

Góly: 51. a 82. Marin (prvý z 11 m), 40. Man, ČK: 85. Vojvoda (Kosovo)



Bratislava 6. septembra (TASR) - Futbalisti Talianska úspešne vstúpili do nového ročníka Ligy národov. V piatkovom šlágri 2. skupiny A-divízie zvíťazili v parížskom Parku princov nad reprezentáciou domáceho Francúzska 3:1. V tej istej skupine si Belgicko aj vďaka dvom gólom Kevina De Bruynea poradilo rovnakým výsledkom s Izraelom.Francúzi mali raketový vstup do zápasu. Taliani zaváhali pri rozohrávke, po chybe Di Lorenza sa Barcola rútil na Donnarummu a po štrnástich sekundách rozvlnil sieť - 1:0. Taliani, ktorí inkasovali najrýchlejší gól vo svojej histórii, sa rýchlo otriasli a domácim viackrát nebezpečne podkúrili. V 30. minúte sa dočkali vyrovnania, keď sa Dimarco presadil volejom po narážačke s Tonalim - 1:1. V 51. minúte poslal "squadru azzurra" do vedenia Frattesi a striedajúci Raspadori zvýšil už na 3:1 pre hostí. Taliani po troch predošlých prehrách vo vzájomných zápasoch zdolali "Les Bleus".V 3. skupine B-divízie remizovali futbalisti Kazachstanu s Nórskom 0:0. Hostia, v drese ktorých nastúpil aj kanonier Erling Haaland, nepremenili na gól ani jednu z celkovo 20 striel. V tej istej skupine remizovalo Slovinsko v súboji dvoch účastníkov ME 2024 v Nemecku s Rakúskom 1:1. V dueli 4. skupiny B-divízie Wales - Turecko gól nepadol. Domáci mali navrch, ale gól nedali ani napriek polhodinovej hre v početnej výhode po vylúčení Barisa Alpera Yilmaza.V 2. skupine C-divízie sa v Kaunase zrodilo víťazstvo hostí z Cypru nad Litvou 1:0. Rumunsko, ktoré bolo v skupinovej fáze ME súperom Slovenska, vyhralo v Kosove hladko 3:0. Dva góly zaznamenal Razvan Marin.