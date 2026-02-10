Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zlato išlo v miešaných dvojiciach premiérovo pre Švédov

Talianski reprezentanti v curlingu Amos Mosaner a Stefania Constantiniová počas zápasu o bronz miešaných dvojíc proti Taliansku na zimných olympijských hrách v Cortine D'Ampezzo 10. februára 2026. Foto: TASR/AP

Bronz získala domáca dvojica Stefania Constantiniová, Amos Mosaner, ktorá zdolala britských reprezentantov Jennifer Doddsovú a Brucea Mouata 5:3.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 10. februára (TASR) - Švédski curleri Isabella Wranaová a Rasmus Wrana získali zlaté medaily na olympijskom turnaji miešaných dvojíc v Cortine d'Ampezzo. V utorkovom finálovom súboji zvíťazili nad americkou dvojicou Cory Thiesseová, Korey Dropkin 6:5.

V dramatickom finále medzi majstrami sveta z roku 2024 a 2023 rozhodoval záverečný 8. end. Američania doň šli za stavu 5:4, ale Švédi si v ňom pripísali rozhodujúce dva body a pre svoju krajinu vybojovali prvé olympijské zlato v tejto disciplíne.

Bronz získala domáca dvojica Stefania Constantiniová, Amos Mosaner, ktorá zdolala britských reprezentantov Jennifer Doddsovú a Brucea Mouata 5:3. Víťazi z predchádzajúcich ZOH v Pekingu zaznamenali rozhodujúci náskok vo 4. ende, po ktorom viedli 3:1. Doddsová a Mouat prehrali boj o olympijský bronz druhýkrát za sebou, pred štyrmi rokmi v ňom podľahli Švédom Almide de Valovej a Oskarovi Erikssonovi 3:9.



ZOH26 - curling - miešané dvojice

finále:

Švédsko - USA 6:5

zápas o 3. miesto:

Veľká Británia - Taliansko 3:5
