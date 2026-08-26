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Taliani získali zlato v mix štafete, Slováci nedokončili
Favoriti na zlato triumfovali časom 1:08:06 h pred striebornými Švajčiarmi a bronzovými USA.
Autor TASR
Val di Sole 26. augusta (TASR) - Talianski reprezentanti v horskej cyklistike ovládli miešanú štafetu v cross-country na domácich majstrovstvách sveta vo Val di Sole. Favoriti na zlato triumfovali časom 1:08:06 h pred striebornými Švajčiarmi a bronzovými USA.
Slováci štartovali v pretekoch v zložení Viliam Balog, Dávid Moška, Tereza Kurnická, Dorota Vojtíšková, Karolína Bortelová, Michal Šichta, no pri piatom okruhu ich lídri predstihli o jedno celé kolo a Bortelovú stiahli z trate.
Slováci štartovali v pretekoch v zložení Viliam Balog, Dávid Moška, Tereza Kurnická, Dorota Vojtíšková, Karolína Bortelová, Michal Šichta, no pri piatom okruhu ich lídri predstihli o jedno celé kolo a Bortelovú stiahli z trate.
MS v horskej cyklistike (Val di Sole/Tal.)
cross-country – mix štafeta:
1. Taliansko 1:08:06 h., 2. Švajčiarsko 1:08:57, 3. USA 1:09:37, 4. Kanada 1:10:27, 5. Dánsko 1:10:46, 6. Rakúsko 1:10:59, ..., SLOVENSKO nedokončilo
cross-country – mix štafeta:
1. Taliansko 1:08:06 h., 2. Švajčiarsko 1:08:57, 3. USA 1:09:37, 4. Kanada 1:10:27, 5. Dánsko 1:10:46, 6. Rakúsko 1:10:59, ..., SLOVENSKO nedokončilo