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Taliani získali zlato vo fleurete, Talianky v korde

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Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann

Taliansky tím fleuretistov v zložení Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini a Tommaso Martini vo finále zdolal domáci Hongkong najtesnejším rozdielom 45:44.

Autor TASR
Hongkong 28. júla (TASR) - Talianski šermiari získali v utorok zlato na MS v Hong Kongu v tímovej súťaži fleuretistov. Ich reprezentačné kolegyne triumfovali v súťaži kordistiek.

Taliansky tím fleuretistov v zložení Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini a Tommaso Martini vo finále zdolal domáci Hongkong najtesnejším rozdielom 45:44. Obhájil tak v súťaži titul z minulého roka z Tbilisi. Bronz získali Američania po hladkom triumfe nad Japonskom 45:28.

Talianky v korde uspeli taktiež o jediný bod, keď zvíťazili na Estónkami 31:30. Zlatý tím tvorili Gaia Caforiová, Rossella Fiamingová, Giulia Rizziová, Alberta Santucciová. Bronz si vybojovali Kórejky po triumfe nad Američankami 45:40.



MS v Hong Kongu - tímy:

Muži, fleuret:

finále: Taliansko - Hongkong 45:44

o 3. miesto: USA - Japonsko 45:28



Ženy, kord:

finále: Taliansko - Estónsko 31:30

o 3. miesto: Kórejská republika - Maďarsko 45:40


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