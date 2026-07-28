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Taliani získali zlato vo fleurete, Talianky v korde
Taliansky tím fleuretistov v zložení Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini a Tommaso Martini vo finále zdolal domáci Hongkong najtesnejším rozdielom 45:44.
Autor TASR
Hongkong 28. júla (TASR) - Talianski šermiari získali v utorok zlato na MS v Hong Kongu v tímovej súťaži fleuretistov. Ich reprezentačné kolegyne triumfovali v súťaži kordistiek.
Taliansky tím fleuretistov v zložení Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini a Tommaso Martini vo finále zdolal domáci Hongkong najtesnejším rozdielom 45:44. Obhájil tak v súťaži titul z minulého roka z Tbilisi. Bronz získali Američania po hladkom triumfe nad Japonskom 45:28.
Talianky v korde uspeli taktiež o jediný bod, keď zvíťazili na Estónkami 31:30. Zlatý tím tvorili Gaia Caforiová, Rossella Fiamingová, Giulia Rizziová, Alberta Santucciová. Bronz si vybojovali Kórejky po triumfe nad Američankami 45:40.
Taliansky tím fleuretistov v zložení Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini a Tommaso Martini vo finále zdolal domáci Hongkong najtesnejším rozdielom 45:44. Obhájil tak v súťaži titul z minulého roka z Tbilisi. Bronz získali Američania po hladkom triumfe nad Japonskom 45:28.
Talianky v korde uspeli taktiež o jediný bod, keď zvíťazili na Estónkami 31:30. Zlatý tím tvorili Gaia Caforiová, Rossella Fiamingová, Giulia Rizziová, Alberta Santucciová. Bronz si vybojovali Kórejky po triumfe nad Američankami 45:40.
MS v Hong Kongu - tímy:
Muži, fleuret:
finále: Taliansko - Hongkong 45:44
o 3. miesto: USA - Japonsko 45:28
Ženy, kord:
finále: Taliansko - Estónsko 31:30
o 3. miesto: Kórejská republika - Maďarsko 45:40
Muži, fleuret:
finále: Taliansko - Hongkong 45:44
o 3. miesto: USA - Japonsko 45:28
Ženy, kord:
finále: Taliansko - Estónsko 31:30
o 3. miesto: Kórejská republika - Maďarsko 45:40