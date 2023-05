Taliani zvíťazili na MS20 v D-skupine nad Brazíliou 3:2

MS do 20 rokov



C-skupina /La Plata/:



Izrael - Kolumbia 1:2 (0:0)



Góly: 57. Turgeman (z 11 m) - 74. Cortes (z 11 m), 90. Puerta Molano







Senegal - Japonsko 0:1 (0:0)



Gól: 15. Macuki







tabuľka:



1. Kolumbia 1 1 0 0 2:1 3



2. Japonsko 1 1 0 0 1:0 3



3. Izrael 1 0 0 1 1:2 0



4- Senegal 1 0 0 1 0:1 0







D-skupina /Mendoza/:



Nigéria - Dominikánska republika 2:1 (1:1)



Góly: 31. de Pena (vl.), 71. Lawal - 23. Azcona (z 11 m)







Taliansko - Brazília 3:2 (3:0)



Góly: 28. a 35. Casadei (druhý z 11 m), 11. Prati - 72. a 87. Marcos Leonardo







tabuľka:



1. Taliansko 1 1 0 0 3:2 3



2. Nigéria 1 1 0 0 2:1 3



3. Brazília 1 0 0 1 2:3 0



4. Dom. republika 1 0 0 1 1:2 0

Mendoza 22. mája (TASR) - Talianski futbalisti úspešne vstúpili do bojov na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Argentíne. V nedeľnom šlágri D-skupiny zvíťazili v Mendoze nad Brazíliou 3:2. Aj vďaka dvom gólom Cesareho Casadeia viedli v polčase už 3:0, "kanárici" v druhom dejstve znížili zásluhou dvoch presných zásahov Marcosa Leonarda, no vyrovnať sa im už nepodarilo.